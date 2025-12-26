تداول 26 ألف طن و1431 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

18 حجم الخط

موانئ البحر الأحمر، أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (10) سفن، وتم تداول (26000) طن بضائع و(1431) شاحنة و(113) سيارة

حيث شملت حركة الواردات (7000) طن بضائع و(638) شاحنة و(79) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (19000) طن بضائع و(793) شاحنة و(34) سيارة.

معدل تداول الحاويات



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي Pan lily، Alcudia Express، امل بينما تغادر السفينتين PELAGOS Express، الحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي PELAGOS Express، الحرية1 والحرية2، وغادرت اربع سفن وهى Poseidon Express، Pan lily، Alcudia Express، امل. شهد ميناء نويبع تداول (3900) طن بضائع و(478) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا.

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2690 راكبا بموانيها.

بتاريخ: 62 ديسمبر 2025

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة موانئ مصر البحرية، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع – رئيس هيئة قناة السويس- واللواء نهاد شاهين- نائب وزير النقل للنقل البحرى والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة

