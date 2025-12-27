القناة 14: اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال جاء مقابل استيعاب سكان غزة

18 حجم الخط

أفادت القناة 14 بأن اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال “صومالي لاند” جاء مقابل استيعاب سكان غزة، وذلك بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، الاعتراف رسميا بإقليم أرض الصومال “جمهورية صومالي لاند” في خطوة وصفها بالتاريخية.

نهج اتفاقيات إبراهيم

ولفتت القناة إلى أن الإعلان، الذي صيغ على نهج اتفاقيات إبراهيم، يتضمن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وتعاون استراتيجي في مختلف المجالات، مشيرة إلى إن صومالي لاند ستضم سكان غزة مقابل هذا الاعتراف.

حيث وقع نتنياهو، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس جمهورية إقليم أرض الصومال، الدكتور عبد الرحمن محمد عبد اللهي، بيانا مشتركا.

هنأ فيه نتنياهو الرئيس عبد اللهي، وأشاد بقيادته والتزامه بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. كما دعا رئيس الوزراء الرئيس للقيام بأول زيارة رسمية من نوعها إلى إسرائيل.

من جانبه، شكر رئيس إقليم أرض الصومال نتنياهو على هذا البيان التاريخي، وأعرب عن تقديره لجهوده في مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام في المنطقة.

وشكر رئيس الوزراء وزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس الموساد ديفيد بارني، وجهاز الموساد على مساهمتهم الحاسمة في إحراز هذا التقدم.

وقال وزير الخارجية جدعون ساعر، الذي تحدث مع الرئيس عبد اللهي، إن العلاقات قد ترسخت خلال العام الماضي من خلال حوار مستمر. وقال ساعر: "وقعنا اليوم اتفاقية اعتراف متبادل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، تشمل تعيين سفراء وافتتاح سفارات". ووجه الوزير مكتبه بالبدء الفوري في التواصل.

وإلى جانب الجانب الأمني و​​السياسي، تعتزم إسرائيل توسيع التعاون مع إقليم أرض الصومال فورا في مجالات مدنية رئيسية: الزراعة والتكنولوجيا - نقل المعرفة الإسرائيلية وتطوير مشاريع مشتركة - تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، وتوسيع التجارة بين البلدين.

