بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي بعد اعتراف الاحتلال بإقليم أرض الصومال

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مساء اليوم الجمعة، اعتراف دولة الاحتلال بإقليم أرض الصومال، واعتبرته انتهاكا لسيادة الصومال ووحدته.

اعتراف دولة الاحتلال بإقليم أرض الصومال

وأكدت الأمانة العامة مجددًا تضامنها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية ودعمها الثابت لسيادتها ووحدة أراضيها، وتأييدها المطلق لمؤسساتها الشرعية.

مبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي

كما أكدت على ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، التي تنص جميعها على احترام سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية.

وشددت المنظمة على ضرورة الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي.

