قيادي ناصري: الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال مخطط لتهديد للأمن القومي العربي

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، إن الاعتراف الإسرائيلي بـ إقليم أرض الصومال كدولة مستقلة، مقابل ما تردد عن ضم الإقليم لسكان من قطاع غزة، يكشف عن تحركات إسرائيلية ممنهجة لزعزعة الاستقرار في القارة الإفريقية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي ومخالفة مباشرة لمبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول.

وأوضح جلال، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن هذه الخطوة الأحادية تفتقر لأي سند قانوني أو شرعية دولية، وتهدد بإحداث حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، كما ترسخ لسياسة فرض الأمر الواقع عبر المساس بوحدة الأراضي الصومالية، بما سيكون له تأثيرات سلبية على الأمنين الإقليمي والدولي، وأضاف أن هذه التحركات من شأنها إثارة النزاعات الانفصالية داخل القارة الإفريقية، وهو مخطط تسعى إليه إسرائيل منذ سنوات طويلة.

وأكد نائب رئيس الحزب العربي الناصري أن هذه الخطوة تمسّ بشكل مباشر أركان الأمن القومي المصري والعربي، نظرًا للأهمية الاستراتيجية لجمهورية الصومال وإشرافها على ممرات ملاحية دولية حيوية، وفي مقدمتها البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشددًا على أن أي مساس بوحدة الأراضي الصومالية يُعد تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي وأمن الملاحة والتجارة العالمية، ما يستوجب موقفًا عربيًا وإقليميًا موحدًا وحاسمًا.

وتابع جلال أن إسرائيل تقوم بتوظيف الاعترافات السياسية لخدمة أهداف استراتيجية ضيقة، بعيدًا عن أي التزام حقيقي بالقانون الدولي، محذرًا من أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه السياسات قد يشجع على مزيد من الأزمات والصراعات في مناطق شديدة الحساسية، وعلى رأسها القرن الإفريقي.

وفي السياق ذاته، أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الجمعة، بأشد العبارات خطوة الاحتلال الإسرائيلي بالاعتراف بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة، مؤكدًا رفض الجامعة الكامل لهذه الخطوة باعتبارها انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وتعديًا على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول، وهو الركن الأساسي في ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الدولية.

