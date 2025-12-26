أول تعليق من مقديشيو على اعتراف إسرائيل بـ "أرض الصومال"

18 حجم الخط

قالت الصومال مساء اليوم الجمعة: نرفض رفضا قاطعا الإعلان الإسرائيلي بالاعتراف بالمنطقة الشمالية كدولة.

وأضافت مقديشيو: إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أرضنا وغير قابل للانفصال.. وحدة أراضينا ونظام الحكم حق حصري للشعب الصومالي.

وتابعت الصومال: لن نسمح بإقامة أي قواعد عسكرية أجنبية من شأنها جر البلاد لصراعات..الإعلان الإسرائيلي هجوم متعمد على سيادتنا.

نتنياهو يعترف بـ أرض الصومال مقابل التطبيع مع الكيان المحتل

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاعتراف بما يسمى بـ«اقليمأرض الصومال» كدولة مستقلة ذات سيادة.

الاعتراف بما يسمى بـ«جمهورية أرض الصومال»

وقال نتنياهو: وقّعنا، أنا ووزير الخارجية ساعر ورئيس جمهورية أرض الصومال، إعلانًا مشتركًا متبادلًا بروح اتفاقيات إبراهيم، التي وُقّعت بمبادرة من الرئيس ترامب.

وأضاف نتنياهو في بيان: هنأتُ رئيس أرض الصومال، الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الله، وأثنيتُ على قيادته والتزامه بتعزيز الاستقرار والسلام.. ودعوتُ الرئيس للقيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل، وشكرني الرئيس على هذا الإعلان التاريخي، وأعرب عن تقديره لإنجازاتي في مكافحة الإرهاب ودفع عجلة السلام الإقليمي، وذلك علي حد تعبيره.

تعاون واسع النطاق في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد

وأكد نتنياهو، أن الكيان الإسرائيلي يعتزم توسيع علاقاته مع جمهورية أرض الصومال فورًا من خلال تعاون واسع النطاق في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد، بحسب نتنياهو.

