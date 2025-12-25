الخميس 25 ديسمبر 2025
محافظات

بعد شكاوى المواطنين، تنفيذ أعمال رفع كفاءة الإنارة بالطريق الزراعي "قنا–الأقصر"

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إنارة الطريق الزراعي قنا – الأقصر، وذلك عقب رصد شكاوى تتعلق بضعف الإضاءة.

 

حرصا على سلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات

وشملت أعمال الصيانة إنارة الطريق من مدخل مدينة قنا عند كمين البياضية وحتى قرية أبنود، حيث تم تنفيذ صيانة شاملة للكشافات المعطلة، إلى جانب إصلاح الأسلاك المتضررة نتيجة أعمال السرقة، بما يسهم في رفع مستوى الأمان المروري وتسهيل حركة السير، خاصة خلال فترات الليل.

استمرار أعمال الصيانة في قنا

وفي السياق ذاته، أوضح محافظ قنا، أن أعمال الصيانة ما زالت مستمرة، حيث يجري حاليًا استكمال تركيب كشافات جديدة، بالإضافة إلى زراعة أعمدة إنارة حديثة في المناطق التي تفتقر إلى الإضاءة، لضمان تغطية كاملة للطريق وتحقيق أعلى معايير السلامة.

كما أصدر محافظ قنا توجيهاته إلى جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة الاهتمام الدائم بإنارة الطرق السريعة الواقعة في نطاق كل مدينة، والمتابعة المستمرة لحالتها الفنية، والتدخل الفوري لإصلاح أي أعطال، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق، بما يدعم التنمية الشاملة ويعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالاستجابة السريعة لمطالب المواطنين.

مقابر ملونة في نجع حمادي 

وفي سياق منفصل عند النزول إلى مقابر قرية هو التابعة لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، تجد المقابر ملونة بألوان مختلفة، حيث تشير الألوان والرسومات إلى مكانة صاحبها من حيث الجذور ومستوى العائلة وتقواه سواء كان زاهدا أو غير ذلك.

فيتو" زارت مقابر القرية التي تعد أقدم مقبرة في تاريخ قنا وما زالت تحتفظ بطابعها المعماري الفرعوني والتي تبعث إلى الحياة الأخرى الأبدية والتي لا تشعر الكثيرين بالموت بل إننا ضيوف على تلك الحياة وسيكون لنا حياة أخرى أبدية نعيش فيها وسط تلك الألوان والرسومات.

