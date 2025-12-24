توجيهات محافظ قنا بشأن الاستعدادات النهائية لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بانطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إجراؤها يومي السبت والأحد الموافقين 28، 27 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار حرص المحافظة على ضمان سير العملية الانتخابية بانتظام وتوفير جميع وسائل الأمان والراحة لدعم المشاركة الإيجابية للمواطنين.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة،، وأنور ياسين مدير شئون المجالس، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، لبحث الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية.

رفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى بقنا

وخلال الاجتماع، وجه محافظ قنا برفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى داخل جميع القطاعات والمرافق والمديريات الخدمية استعدادًا لانطلاق الاستحقاق الانتخابي، مشددًا على انعقاد غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية كافة، مع ضمان التنسيق الكامل والربط اللحظي مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتدخل الفوري وحل أي مشكلات قد تواجه العملية الانتخابية.

كما شدد المحافظ على رؤساء المدن والوحدات المحلية بضرورة تجهيز المقار الانتخابية وتأمينها داخليًا وخارجيًا، وتوفير الدعم اللوجستي الكامل لها، إضافة إلى تكثيف أعمال النظافة داخل اللجان وفي محيطها للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق.

ووجه أيضا بتيسير الحركة المرورية على الطرق المؤدية للجان، ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين، ضمانًا لوصول الناخبين بسهولة وتوفير أجواء آمنة ومنظمة داخل اللجان.

وأكد عبد الحليم أن المحافظة انتهت من إعداد بيئة مناسبة تساعد الناخبين على أداء واجبهم الوطني بسهولة ويسر، موضحًا أن عدد المواطنين المقيدين بجداول الناخبين يبلغ مليوني و215 ألف و411 ناخبًا، سيدلون بأصواتهم داخل 307 مراكز انتخابية و352 لجنة فرعية موزعين على 4 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة

