وزارة العدل تفتتح مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا

18 حجم الخط

افتتحت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة للمواطنين.

وشهد الافتتاح كل من المستشار صلاح مجاهد مساعد أول وزير العدل، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري.

وكان في استقبالهم بديوان عام المحافظة الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، حيث توجه الحضور عقب ذلك إلى مقر مجمع الشهر العقاري والتوثيق الكائن بشارع الجامعة – مساكن عثمان، أمام مدرسة النيل الدولية بمدينة قنا.

وخلال الافتتاح، استمع الحضور إلى شرح مفصل حول مكونات المجمع وآليات العمل به، وتفقدوا مبنى المجمع المكوّن من خمسة طوابق، والذي يضم مكتب الشهر العقاري والتوثيق الرئيسي بمحافظة قنا، المختص بالإشراف على جميع فروع ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق بالمحافظة.

كما يضم المجمع فرع توثيق ضواحي قنا المميكن، والذي يعمل بنظام الشباك الواحد وفقًا لمنظومة التحول الرقمي، ويقدم خدماته لذوي الاحتياجات الخاصة، ويعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

ويشمل المجمع أيضًا إدارة السجل العيني المختصة بنطاق محافظة قنا بالكامل، حيث تم تخصيص دور كامل لمحفوظاتها، إلى جانب مكتب خدمات مختص بإصدار صور وشهادات الشهر الشخصي والسجل العيني، مع إتاحة خدماته لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي افتتاح المجمع في إطار جهود وزارة العدل لتطوير البنية التحتية للشهر العقاري، وتيسير إجراءات التوثيق والتسجيل، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.