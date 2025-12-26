الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لجنة فحص تراخيص البناء تواصل أعمالها بقنا لتسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو
18 حجم الخط

فحصت اللجنة المشكلة بالقرار رقم (546) لسنة 2025 لمحافظة قنا، أعمالها لمعرفة أسباب تأخر إصدار تراخيص البناء، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو تطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة منظومة التراخيص.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بهدف تيسير وتسريع إجراءات استخراج تراخيص البناء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعضاء اللجان مشكلة في قنا

وضمت اللجنة في عضويتها كلًا من حجازي محمد سيد، ممثل إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، والمهندسة رضوى عبد الرحمن إبراهيم من إدارة التخطيط العمراني، وحسن أبو الخير من إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، إلى جانب حمدي عبد الوهاب محمد من مركز المعلومات، بما يضمن التكامل بين الجوانب الفنية والقانونية والإدارية.

وأسفرت متابعة أعمال اللجنة عن تحقيق نتائج ملموسة، حيث تم إصدار 32 رخصة بناء بمركز قنا، فضلًا عن صدور 15 بيان صلاحية بقرى مركز قنا، إلى جانب إصدار 83 بيان صلاحية موقع خاص بمدينة قنا، في خطوة تعكس الجهود المبذولة لتقليل معدلات التأخير وتحسين سرعة الإنجاز.

وفيما يتعلق بملفات التقسيمات، جرى مراجعة تقسيم نقابة الزراعيين، وعلى ضوء ذلك تم مخاطبة جمعية نقابة الزراعيين لتقديم تعديل التقسيم إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لمراجعته وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تمهيدًا لاعتماده نهائيًا من المحافظ والعمل به.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مشروع تقسيم نقابة المهندسين، حيث جرت مخاطبة الجمعية المختصة لموافاة الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بكشوف بأسماء ملاك قطع الأراضي، والتقدم بملف تعديل التقسيم لمراجعته فنيًا وقانونيًا، تمهيدًا للعرض على السيد الوزير المحافظ لاعتماده بشكل نهائي.

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على إحكام السيطرة على منظومة التراخيص، وتحقيق الانضباط العمراني، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين، ويعزز جهود الدولة في تنظيم العمران وتحقيق التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة التخطيط العمراني ادارة الشؤون القانونية الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قنا محافظة قنا مدينة قنا مركز ومدينة قنا مركز قنا محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم

مواد متعلقة

بعد شكاوى المواطنين، تنفيذ أعمال رفع كفاءة الإنارة بالطريق الزراعي "قنا–الأقصر"

وزارة العدل تفتتح مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا

توجيهات محافظ قنا بشأن الاستعدادات النهائية لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب

نجاح عمليتين معقدتين لإنقاذ طفلة حديثة الولادة بتشوهات نادرة بمستشفى قنا الجامعي

الأكثر قراءة

مجموعة مصر، أنجولا تتعادل مع زيمبابوي 1-1 في الشوط الأول

دليلك الشامل للقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

تشكيل موقعة أهلي جدة والفتح في دوري روشن

موعد مباراة زد وألو إيجيبت في كأس مصر والقناة الناقلة

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

موكوينا يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام مصر في كأس الأمم الإفريقية 2025

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

100 ين ياباني تسجل 30.58 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الورد بالمنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مجلة الأزهر تعيد تقديم فكر الشيخ محمد أحمد عرفة للأجيال الجديدة

هل طلعة رجب عادة إسلامية، وما أصلها؟ اعرف موقف الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية
ads