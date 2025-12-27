أندريه زكي يشارك في حفل تنصيب القس مدحت ثروت راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالمنيا

18 حجم الخط

أجرى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جولة رعوية بمحافظة المنيا، شملت زيارة الكنيسة الإنجيلية الأولى بدير أبو حنس، للمشاركة في حفل تنصيب القس مدحت ثروت راعيًا للكنيسة، وهي إحدى الكنائس التاريخية التي تأسست عام 1881.

القيمة الحقيقية والثبات

جاء ذلك بحضور القس موسى إقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس رزق الله نوح، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس أكرم جودة، رئيس مجمع ملوي الإنجيلي، والشيخ عفيفي إبراهيم، نائب رئيس مجمع ملوي، إلى جانب الدكتور القس بيتر إبراهيم فرج، رئيس مجلس الكنيسة وراعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بدير أبو حنس، وعدد كبير من قيادات الكنيسة وشعبها.



وخلال كلمته، قدّم الدكتور القس أندريه زكي التهنئة للقس مدحت ثروت ولأسرته، ولشعب الكنيسة الإنجيلية الأولى بدير أبو حنس، معربًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة، ومؤكدًا أن معاني هدايا المجوس للسيد المسيح تحمل رسالة عميقة لكل خادم وكل كنيسة، باعتبارها دعوة لحياة روحية صادقة وخدمة أمينة.



وأوضح رئيس الطائفة أن الذهب يرمز إلى القيمة الحقيقية والثبات، واللبان إلى الأثر الطيب الذي تتركه الخدمة الصادقة، بينما يعبر المُر عن الألم الذي يتحول إلى شفاء، مؤكدًا أن الهدف من كل خدمة رعوية هو أن تكون ذات قيمة كالذهب، وأثر طيب كاللبان، ومصدر شفاء للآخرين.



رئيس الإنجيلية: الكنيسة الحية هي التي تسمع الناس وتحتوي احتياجاتهم

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في خدمة الجمعة بالكنيسة الإنجيلية بالأزبكية، حيث شهد الاحتفال انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى عضوية الكنيسة، في أجواء احتقالية مميزة، وذلك بحضور القس هاني موسى، راعي الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية، إلى جانب مشاركة كنسية كبيرة من خدام الكنيسة وشعبها.

وخلال العظة، شدّد الدكتور القس أندريه زكي على أهمية الصلاة المستمرة والشكر من القلب، قائلًا: «صلّوا بلا انقطاع يا أحبائي، وتذكروا أن الشكر إذا لم يأتِ من قلب منكسر لا قيمة له، فالشكر يفتح القلب ويشعرنا بحضور ومحبة الله».

وأضاف: «علينا ألا نستهين بالاستماع إلى الناس واحتواء احتياجاتهم والإجابة عن استفساراتهم، فالناس بحاجة إلى معرفة الكنيسة التي تهتم وتتجاوز معهم، كنيسة حية كفتيلة مدخنة لا تطفأ. تذكروا جيدًا: الشكر، الفرح، والصلاة المستمرة هي أساس الإيمان الحقيقي».

من جانبه، رحّب القس هاني موسى بمشاركة الدكتور القس أندريه زكي، معربًا عن تقديره الكبير لدعمه ومحبته المستمرة للكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الزيارة تعكس روح المحبة والرعاية الحقيقية بين رئيس الطائفة وشعب الكنيسة.

رئيس الإنجيلية: إضافة تعديلات في بنود بطلان الزواج لتسهيل الإجراءات

وقال الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن رسالة المسيح هي رسالة سلام وسط عالم مليء بالاضطرابات، مشيرا إلى أنها رسالة أمل للناس جميعا.

رئيس الإنجيلية: تقنين كافة الكنائس في مصر بحلول 2030

وتوقع رئيس الإنجيلية في تصريحات له، تقنين كافة الكنائس في مصر بحلول 2030، مشيرا إلى أن الدولة جادة في تطبيق المواطنة وحل المشكلات.

وأكد القس أندرية زكي على أن هناك إيمان كامل بأن نبوات العهد القديم تحققت بالكامل في شخص المسيح، مشددا على أن كافة المذاهب الإنجيلية في مصر لا علاقة لها بما يسمى بالمسيحية الصهيونية ولا تؤمن بها.

وأوضح أن الكنيسة تدعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، كما أن الإنجيلية في مصر شاركت في تقديم المعونات إلى غزة.

وأضاف رئيس الإنجيلية أن هناك فرق بين الكلام في الشأن العام وبين العمل السياسي المباشر، مشددا على أن باب “تغيير الملة” تم غلقه بعد استخدامه بشكل تجاري من بعض الأشخاص، مشيرا إلى أن الكنيسة الإنجيلية أضافت بعض التعديلات في بنود بطلان الزواج لتسهيل الإجراءات.

وأكد الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، على أن الاحتفال بالميلاد هو الأهم بغض النظر عن تاريخ الاحتفال به.

وأشار إلى أن في وسائل التواصل الاجتماعي هناك مساحة من الحقيقة ومساحة من الفبركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.