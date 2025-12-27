مواجهة مرتقبة في الكان، تونس تتحدى التاريخ أمام نسور نيجيريا

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، يخوض منتخب تونس مواجهة قوية اليوم السبت أمام نظيره النيجيري، في الجولة الثانية من دور المجموعات لصالح المجموعة الثالثة، ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب، بمشاركة 24 منتخبا.

وتقام مباراة تونس ونيجيريا في الـ10 مساء بتوقت القاهرة، وتحظى بأهمية كبيرة، خاصة وأن نتيجتها ستحسم بشكل كبير هوية المنتخبات المتأهلة من المجموعة الثالثة.

تاريخ مواجهات نيجيريا وتونس

ويحمل التاريخ بشرى سارة لمنتخب نيجيريا قبل مواجهة تونس اليوم، حيث سبق وأن التقيا المنتخبين في 6 مناسبات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، فازت نيجيريا في 3 مواجهات مقابل فوز وحيد لمنتخب تونس، والتعادل في مرتان.

ويحتل منتخب تونس صدارة المجموعة بعد فوزه على أوغندا 3-1 في الجولة الأولى، بينما يحتل منتخب نيجيريا المركز الثاني بفوزه على تنزانيا 2-1.

تصريحات مدرب تونس عن مواجهة نيجيريا

شدد سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيجيريا اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا في الوقت نفسه ثقته في جاهزية لاعبيه لتقديم أداء قوي.

وأوضح الطرابلسي أن الفوز في الجولة الأولى منح المنتخب دفعة معنوية كبيرة وساعده على الدخول سريعًا في أجواء البطولة، خاصة بعد التجربة غير الموفقة في النسخة السابقة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على نفس المستوى والتركيز خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف مدرب نسور قرطاج، أن الضغط سيكون مختلفًا أمام منتخب بحجم نيجيريا، أحد أبرز منتخبات القارة، إلا أنه وصف هذا الضغط بـ«الإيجابي»، معتبرًا أن مواجهة منتخب مكتمل النجوم تمثل حافزًا إضافيًّا للاعبين.

وأكد الطرابلسي أن منتخب تونس يعتمد على الانضباط والعمل الجماعي أكثر من الفرديات، مشددًا على أن القوة الحقيقية للفريق تكمن في المجموعة كاملة، مع جاهزية جميع اللاعبين بدنيًا وفنيًا لخوض اللقاء.

تاريخ مواجهات تونس ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا

1978: مباراة المركز الثالث - نيجيريا 2 تونس 0

2000: المجموعة الرابعة - نيجيريا 4 تونس 2

2004: نصف النهائي - نيجيريا 1 تونس 1 (فازت تونس 5-3 بركلات الترجيح)

2006: ربع النهائي - نيجيريا 1 تونس 1 (فازت نيجيريا 6-5 بركلات الترجيح)

2019: مباراة المركز الثالث - نيجيريا 1 تونس 0

2022: ثمن النهائي - تونس 1 نيجيريا 0

