الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المغرب يسعى لحسم التأهل المبكر لدور الــ 16 أمام مالي بأمم إفريقيا

المغرب، فيتو
المغرب، فيتو
18 حجم الخط

يخوض منتخبا منتخب المغرب ومنتخب مالي مواجهة مرتقبة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا مبكرًا على صدارة المجموعة.

 

المغرب ضد مالي

ويدخل المنتخبان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز في الجولة الأولى، حيث يسعى كل طرف لمواصلة الانطلاقة القوية وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي مبكرًا.


المنتخب المغربي يتطلع لاستثمار عاملي الأرض والجمهور، ومواصلة عروضه القوية في البطولة، معتمدًا على الانسجام الجماعي والانضباط التكتيكي، في ظل طموح واضح لحسم بطاقة التأهل مبكرًا.


في المقابل، يأمل منتخب مالي في تأكيد قدرته على المنافسة، وتقديم مباراة قوية أمام أحد أبرز المرشحين، مستندًا إلى قوته البدنية وسرعته في التحولات الهجومية.

 

موعد مباراة المغرب ومالي 

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة تُعد اختبارًا حقيقيًّا لطموحات الفريقين، حيث إن الفوز سيمنح صاحبه أفضلية كبيرة في سباق التأهل، ويقربه خطوة إضافية من صدارة المجموعة الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمم الأفريقية 2025 الساعة العاشرة مساء الجولة الثانية المغرب ضد مالي المغرب ومالي المنتخب المغربي المنتخب المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025

مواد متعلقة

مدرب ليفربول: عدم الحديث عن محمد صلاح الأفضل للجميع

مدرب جنوب أفريقيا: فزت على مصر مع الكاميرون عام 2017 واليوم نسعى للفوز مجددا

الركراكي: أمم أفريقيا في المغرب نسخة استثنائية وهدفنا التأهل أمام مالي

الإصابات تضرب صفوف المغرب قبل مواجهة مالي غدا في أمم إفريقيا

التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون والجابون بأمم أفريقيا 2025

الأكثر قراءة

أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مصر وجنوب إفريقيا

موجة برد تضرب شمال الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن طقس اليوم الجمعة

أكبرها في الضاني، ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

ارتفاع مفاجئ في عباد الشمس "سلايت" وانخفاض الذرة، أسعار الزيت اليوم الجمعة بالأسواق

انخفاض كبير في نترات النشادر وارتفاع السلفات 1073 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

كشفها وزير الخارجية من الشيوخ، ملامح الإستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان

وداعا لـ"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 123.81 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار يسجل 11600 ليرة في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads