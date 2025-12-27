السبت 27 ديسمبر 2025
حوادث

النيابة تستدعي أهل شاب تخلص من حياته في عين شمس

النيابة
النيابة
أمرت نيابة عين شمس بالتصريح بدفن جثة شاب تخلص من حياته بإشعال النيران فى نفسه بسبب خلافات أسرية بـ منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

 وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء أهل المتوفى لسماع أقوالهم.


شاب يشعل النيران فى نفسه بعين شمس 

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شاب بإشعال النيران فى نفسه بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على شاب، إثر إصابته بحروق بجميع جسده تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته، بإشعال النيران فى نفسه بسبب خلافات أسرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال  الأزهر الشريف في منشور: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

 

وأضاف منشور الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

نيابة عين شمس منطقة عين شمس شاب يشعل النيران فى نفسه بعين شمس غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

