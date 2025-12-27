السيطرة على حريق أكشاك بمحطة قطارات رمسيس والمعمل الجنائي يفحص

18 حجم الخط

يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص ومعاينة آثار حريق شب أكشاك بمحيط محطة قطارات رمسيس، للوقوف على أسباب الحريق، عقب انتهاء إدارة الحماية المدنية من عمليات التبريد.

وأخمدت قوات الدفاع المدني بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، الحريق وإتمام عمليات التبريد لمنع تجدد النار مرة أخرى.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حريق بمجموعة أكشاك بمحيط محطة قطارات رمسيس، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلي محل البلاغ مدعمين بسيارات إطفاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



أنواع الحرائق وكيفية التعامل كل نوع

الحرائق التي تحدث فى المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك، ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي الماء، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة.

الحرائق التي تحدث في المواد السائلة مثل بنزين السيارات، الكيروسين، المذيبات، الكحوليات، ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي: الرغاوى، ثاني أكسيد الكربون، الهالون، البودرة. ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق، حيث يتسبب في زيادة انتشار الحريق.

الحرائق التي تنشأ في المعدات والأجهزة والتجهيزات الكهربائية، ويستخدم ثاني أكسيد الكربون والهالون والبودرة نوع لإطفاء هذه الحرائق ولا يستخدم الماء أو أية مواد إطفاء أخرى تحتوى على الماء مثل الرغاوى على الإطلاق لإطفاء هذا النوع من الحرائق، حيث إن الماء موصل جيد للكهرباء لذلك من الممكن أن يتسبب فى صعق الشخص المستعمل للطفاية.

الحرائق التي تنشأ في المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم ويستعمل نوع خاص من البودرة الجافة لإطفاء هذا النوع من الحرائق.

