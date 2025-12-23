حريق يلتهم شقة سكنية في شبرا مصر

18 حجم الخط

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة شبرا مصر، مما أسفر عن مصرع شخص إثر إصابته بحالة اختناق، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حريق شقة بشبرا مصر

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة شبرا، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص إثر إصابته بحالة اختناق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر لقي شخص مصرعه وأُصيب اثنان آخران بحالات اختناق وحروق متفرقة، جراء اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ. وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي العقار.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما توفي أحد الأشخاص في موقع الحادث.

كما تم فصل الغاز والكهرباء عن العقار، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة التحقيق وقررت انتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق وظروفه.

