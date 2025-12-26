الجمعة 26 ديسمبر 2025
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتربع هالاند نجم مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الثامنة عشر “جولة البوكسينج داي”.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل جولة البوكسينج داي

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفًا

2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفًا

3- هوجو ايكتيكي ليفربول 8 أهداف

3- أنطوان سيمنيو بورنموث 8 أهداف

4- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف

4- داني ويلبيك برايتون 7 أهداف

4- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف

4- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف

4- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 7 أهداف

4- دومينيك كالفيرت ليوين ليدز يونايتد 7 أهداف

5-  بريان مبويمو مانشستر يونايتد 6 أهداف

6- فيكتور جيوكيرس آرسنال 5 أهداف

6- جواو بيدرو  تشيلسي 5 أهداف

6- بيدرو نيتو تشيلسي 5 أهداف

6- برونو جيمارايش نيوكاسل يونايتد 5 أهداف

6- مورجان روجرز أستون فيلا 5 أهداف

6- جارود بوين وست هام 5 أهداف

6- برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد 5 أهداف

6- هاري ويلسون فولهام 5 أهداف

6- إيلي جونيور كروبي بورنموث 5 أهداف

6- زيان فليمينج بيرنلي 5 أهداف

7- كودي جاكبو ليفربول 4 أهداف

7- محمد صلاح ليفربول 4 أهداف

7- بوكايو ساكا آرسنال 4 أهداف

7- بيريشي إيزي آرسنال 4 أهداف

7- لياندرو تروسارد آرسنال 4 أهداف

7- جايدون أنتوني بيرنلي 4 أهداف

7- إنزو فيرنانديز تشيلسي 4 أهداف

7- كاسيميرو مانشستر يونايتد 4 أهداف

7- إليمان ندياي إيفرتون 4 أهداف

7- كيرنان ديوسبري هال إيفرتون 4 أهداف

7- ماركوس تافيرنييه بورنموث 4 أهداف

7- دونيل مالين أستون فيلا 4 أهداف

7- إميليانو بوينديا أستون فيلا 4 أهداف

7- كالوم ويلسون وست هام 4 أهداف

7- ويلسون إيزيدور سندرلاند 4 أهداف

7- لوكاس نميتشا ليدز يونايتد 4 أهداف

 

ماهي جولة البوكسينج داي؟

البوكسينج داي هي الجولة التي تقام يوم 26 ديسمبر من كل عام، فى الدورى الإنجليزي، وتكون إجازة رسمية في إنجلترا.

 وسميت بهذا الاسم منذ عام 1871 في المملكة المتحدة، حيث أطلق على اليوم التالي لـ الكريسماس باسم "Boxing day" أو يوم الصناديق وجاء من الوقت الذي كان فيه أصحاب المنازل يعطون الخدم صناديق فيها نقودًا وهدايا وأحيانًا طعامًا لأخذها لأسرهم عقب عيد الميلاد.

 

 وتم استخدام الاسم فى الرياضة التى تنشط بشكل كبير فى مختلف المجالات بأرجاء المملكة سواء فى الكريكيت أو سباقات الخيول والرجبي بجانب كرة القدم.

 

و تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” موسم 2025 – 2026، بمواجهة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب أولد ترافورد في تمام الساعة العاشرة مساء.


وتستكمل غدا السبت مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي باقامة 7 لقاءات بين نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي على ملعب سيتي جراوند، ليفربول أمام وولفرهامبتون واندررز على ملعب آنفيلد، ووست هام يونايتد أمام فولهام على ستاد لندن، وبيرنلي أمام إيفرتون على ملعب تورف مور، وآرسنال أمام برايتون آند هوف ألبيون على ملعب الإمارات، برينتفورد أمام بورنموث على ملعب مجتمع جي تك، وتشيلسي أمام أستون فيلا على ملعب ستامفورد بريدج.

 

وتختتم مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد بإقامة مباراتي  سندرلاند وليدز يونايتد على ملعب ستاديوم أوف لايت، كريستال بالاس وتوتنهام هوتسبير على ملعب سيلهرست بارك.

 

مواعيد الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي 

الجمعة 26 ديسمبر 

مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد - 10 مساءً

السبت 27 ديسمبر 
نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي - 2:30 مساءً

 ليفربول أمام وولفرهامبتون - 5 مساءً 

وست هام يونايتد أمام فولهام - 5 مساءً 

بيرنلي أمام إيفرتون - 5 مساءً 

آرسنال أمام برايتون - 5 مساءً 

 برينتفورد أمام بورنموث - 5 مساءً 

 تشيلسي أمام أستون فيلا - 7:30 مساءً

الأحد 28 ديسمبر 

سندرلاند ضد ليدز يونايتد - 4 مساءً

 كريستال بالاس ضد توتنهام هوتسبير - 6:30 مساءً 

 

