جولة البوكسينج داي، موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي، يلتقي فريق مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد، اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في جولة البوكسينج داي علي ملعب أولد ترافورد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد



وتنطلق مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد، اليوم الجمعة في مسابقة الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة.



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل



وستذاع مباراة فريق نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي، على قناة “BEIN Sports HD 1” بتعليق عصام الشوالي.

موقف الفريقين في ترتيب الدوري الإنجليزي



ويحتل فريق مانشستر يونايتد حاليًا المركز السابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

وتنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” موسم 2025 – 2026، بمواجهة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب أولد ترافورد في تمام الساعة العاشرة مساء.



وتستكمل غدا السبت مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي باقامة 7 لقاءات بين نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي على ملعب سيتي جراوند، ليفربول أمام وولفرهامبتون واندررز على ملعب آنفيلد، ووست هام يونايتد أمام فولهام على ستاد لندن، وبيرنلي أمام إيفرتون على ملعب تورف مور، وآرسنال أمام برايتون آند هوف ألبيون على ملعب الإمارات، برينتفورد أمام بورنموث على ملعب مجتمع جي تك، وتشيلسي أمام أستون فيلا على ملعب ستامفورد بريدج.

وتختتم مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد بإقامة مباراتي سندرلاند وليدز يونايتد على ملعب ستاديوم أوف لايت، كريستال بالاس وتوتنهام هوتسبير على ملعب سيلهرست بارك.

