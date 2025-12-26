تشكيل مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، أعلن روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن التشكيل الرسمي للفريق، وذلك لمواجهة نيوكاسل يونايتد، اليوم الجمعة، في إطار الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

يدخل مانشستر يونايتد مباراته أمام نيوكاسل يونايتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ليمينس.

خط الدفاع: هيفين، ليساندرو مارتينز، لوك شاو، دالوت.

خط الوسط: أوجارتي، كاسيميرو، دورجو.

خط الهجوم: ماونت، سيسكو، كونها.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل، فيتو

تشكيل نيوكاسل الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد

فياما أعلن إيدي هاو تشكيل نيوكاسل لمواجهة مانشستر يونايتد والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: مايلي، ماليك ثياو، فابيان شار، لويس هال.

خط الوسط: برونو جيمارايش، تونالي، آرون رامسي.

خط الهجوم: ميرفي، والترماد، جوردون.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل

وسوف تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافولد، على أن تكون صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ماهي جولة البوكسينج داي؟

البوكسينج داي هي الجولة التي تقام يوم 26 ديسمبر من كل عام، فى الدورى الإنجليزي، وتكون إجازة رسمية في إنجلترا.

وسميت بهذا الاسم منذ عام 1871 في المملكة المتحدة، حيث أطلق على اليوم التالي لـ الكريسماس باسم "Boxing day" أو يوم الصناديق وجاء من الوقت الذي كان فيه أصحاب المنازل يعطون الخدم صناديق فيها نقودًا وهدايا وأحيانًا طعامًا لأخذها لأسرهم عقب عيد الميلاد.

وتم استخدام الاسم فى الرياضة التى تنشط بشكل كبير فى مختلف المجالات بأرجاء المملكة سواء فى الكريكيت أو سباقات الخيول والرجبي بجانب كرة القدم.

و تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” موسم 2025 – 2026، بمواجهة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب أولد ترافورد في تمام الساعة العاشرة مساء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.