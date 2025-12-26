الجمعة 26 ديسمبر 2025
حوادث

شاب ينهي حياته بإشعال النيران في نفسه بعين شمس

شاب يشعل النيران
شاب يشعل النيران فى نفسه
أقدم شاب على التخلص من حياته بإشعال النيران فى نفسه بسبب خلافات أسرية بـ منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

شاب يشعل النيران فى نفسه بعين شمس 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شاب بإشعال النيران فى نفسه بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على شاب، إثر إصابته بحروق بجميع جسده تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته ، بإشعال النيران فى نفسه بسبب خلافات أسرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

 

وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

