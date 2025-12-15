المؤبد لسائق قتل زوجته وادعى سقوطها من أعلى عقار بعين شمس

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة سائق متهم بقتل زوجته البالغة من العمر 33 سنة، والادعاء بأنها سقطت من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة عين شمس بالسجن المؤبد.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الجيران، وقالوا: إن المتهم كان دائم التعدي على المجني عليها ودائما ما كانت تترك له المنزل ولكن حنينها إلى طفلهما الذي يأخذه منها يجبرها على العودة إليه.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال والد المجني عليها الذي قال: إن خلافات نشبت بين ابنته وزوجها تركت له منزل الزوجية على أثرها، إلا أنه حاول الصلح بينهما فأخذها إليه وتركها رفقته ورفقة ابنتها.

وأضاف والد المجني عليه أنه فوجئ باتصال هاتفي من الجيران يخبرونه بأن ابنته توفيت نتيجة سقوطها من أعلى عقار إلا أنه لم يصدق تلك الرواية وبالفعل كشفت ابنة المجني عليها أن زوج أمها هو من قتلها.

وقالت الطفلة إن زوج أمها تعدى على والدتها بالضرب والطعن ثم حملها وألقاها من الطابق الخامس وهددها إذا تحدثت أو أخبرت أحدا بما شاهدته سيفعل بها مثلما فعله بأمها.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة ملقاة على الأرض أسفل عقار عقب سقوطها من الطابق الخامس بمنطقة عين شمس



على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتم العثور علي جثة السيدة.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

