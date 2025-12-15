الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المؤبد لسائق قتل زوجته وادعى سقوطها من أعلى عقار بعين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت  محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة سائق متهم بقتل زوجته البالغة من العمر 33 سنة، والادعاء بأنها سقطت من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة عين شمس بالسجن المؤبد.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الجيران، وقالوا: إن المتهم كان دائم التعدي على المجني عليها ودائما ما كانت تترك له المنزل ولكن حنينها إلى طفلهما الذي يأخذه منها يجبرها على العودة إليه.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال والد المجني عليها الذي قال: إن خلافات نشبت بين ابنته وزوجها تركت له منزل الزوجية على أثرها، إلا أنه حاول الصلح بينهما فأخذها إليه وتركها رفقته ورفقة ابنتها.


وأضاف والد المجني عليه أنه فوجئ باتصال هاتفي من الجيران يخبرونه بأن ابنته توفيت نتيجة سقوطها من أعلى عقار إلا أنه لم يصدق تلك الرواية وبالفعل كشفت ابنة المجني عليها أن زوج أمها هو من قتلها.

وقالت الطفلة إن زوج أمها تعدى على والدتها بالضرب والطعن ثم حملها وألقاها من الطابق الخامس وهددها إذا تحدثت أو أخبرت أحدا بما شاهدته سيفعل بها مثلما فعله بأمها. 

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة ملقاة على الأرض أسفل عقار عقب سقوطها من الطابق الخامس بمنطقة عين شمس


على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتم العثور علي جثة السيدة.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات شمال القاهرة قسم شرطة عين شمس منطقة عين شمس مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

اعترافات المتهم بقتل شقيقته لخلافات أسرية بالعمرانية

تجديد حبس عاطل متهم بقتل والدته في مدينة نصر

إحالة خليجي متهم بقتل خمسيني داخل شقة سكنية في المنصورة للمحاكمة الجنائية

تحديد جلسة فبراير لمحاكمة المتهم الرئيسي بقتل سائق الخانكة وتأييد الإعدام والمؤبد لشركائه

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

التحقيق مع حارس أمن بتهمة التحرش بأطفال داخل مدرسة دولية بالمقطم

وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي

الأهلي يقترب من إعلان التجديد لديانج لمدة ثلاثة مواسم

"سور الأزبكية" يرفع استغاثة للرئيس لإنقاذ مشاركته بمعرض الكتاب 2025

تفسير حلم الحج في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض وزوال الهموم

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

126.15 جنيها، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين 15-12-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحج في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض وزوال الهموم

الإفتاء تؤكد وجوب الوجود لله بالدليل من القرآن الكريم

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads