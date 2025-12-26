الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السعودية تؤكد دعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية وترفض محاولات فرض كيانات موازية

السعودية
السعودية
18 حجم الخط

أعربت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، عن دعمها الكامل لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وقالت السعودية: اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال" كدولة يكرس إجراءات أحادية انفصالية.. نرفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال.

وتابعت الخارجية السعودية: المملكة تؤكد دعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية.

نتنياهو يعترف بـ أرض الصومال مقابل التطبيع مع الكيان المحتل

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، الاعتراف بما يسمى بـ«اقليمأرض الصومال» كدولة مستقلة ذات سيادة.

 

الاعتراف بما يسمى بـ«جمهورية أرض الصومال»

وقال نتنياهو: ووقّعنا، أنا ووزير الخارجية ساعر ورئيس جمهورية أرض الصومال، إعلانًا مشتركًا متبادلًا بروح اتفاقيات إبراهيم، التي وُقّعت بمبادرة من الرئيس ترامب.

وأضاف نتنياهو في بيان: هنأتُ رئيس أرض الصومال، الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الله، وأثنيتُ على قيادته والتزامه بتعزيز الاستقرار والسلام.. ودعوتُ الرئيس للقيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل، وشكرني الرئيس على هذا الإعلان التاريخي، وأعرب عن تقديره لإنجازاتي في مكافحة الإرهاب ودفع عجلة السلام الإقليمي، وذلك علي حد تعبيره.

 

تعاون واسع النطاق في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد

وأكد نتنياهو، أن الكيان الإسرائيلي يعتزم توسيع علاقاته مع جمهورية أرض الصومال فورًا من خلال تعاون واسع النطاق في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد، بحسب نتنياهو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصومال المملكة العربية السعودية السعودية إقليم أرض الصومال ارض الصومال إسرائيل

مواد متعلقة

بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي بعد اعتراف الاحتلال بإقليم أرض الصومال

أبو الغيط: اعتراف الاحتلال بإقليم أرض الصومال خطوة استفزازية مرفوضة

مصر والصومال وتركيا وجيبوتي يرفضون الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال

نتنياهو يعترف بـ أرض الصومال مقابل التطبيع مع الكيان المحتل

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بعد مرور 75 دقيقة (صور)

كأس الأمم الإفريقية، شوط أول سلبي بين جزر القمر وزامبيا

منافسة بين 4 عمالقة، بدء الحلقة 13 من “دولة التلاوة” (بث مباشر)

دعاء آخر جمعة لعام 2025.. ردده

محمد الشناوي أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

تألق ماهر الشناوي ومحمد حسن في المواجهة بـ" دولة التلاوة "( فيديو)

جزر القمر تتعادل مع زامبيا سلبيا في كأس الأمم الأفريقية 2025

التشكيل الرسمي لمباراة المغرب ومالي في كأس الأمم الأفريقية

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء آخر جمعة لعام 2025.. ردده

تفسير حلم الخطوبة في منام العزباء وعلاقته بتحقيق مكانة مرموقة

مواجهة قوية بين أبو العلا ومحمد ماهر في دولة التلاوة، واللجنة: الاتنين أفضل من بعض (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads