خارج الحدود

أبو الغيط: اعتراف الاحتلال بإقليم أرض الصومال خطوة استفزازية مرفوضة

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو
أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات خطوة الاحتلال الإسرائيلي بالاعتراف بإقليم أرض الصومال "صوماليلاند" كدولة مستقلة، مؤكّدًا رفض الجامعة الكامل لهذه الخطوة باعتبارها انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي وتعديًا على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول، وهو الركن الأساسي في ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الدولية.

القوة المحتلة التي تمارس يوميًا انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني

وعدّ أبو الغيط هذه الخطوة من جانب إسرائيل، القوة المحتلة التي تمارس يوميًا انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ودول الجوار، اعتداءً على سيادة دولة عربية وأفريقية، مشيرًا إلى أن الهدف هو التعاون مع أطراف ثالثة لتقويض استقرار المنطقة بعيدًا عن أي التزام بالقواعد المنظمة للاعتراف بالدول وفق القانون الدولي.

إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية

وأكد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن مجلس الجامعة على مستوى القمة والمستويات الوزارية يعتبر إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية ذات السيادة المعترف بها دوليًا، محذرًا من أن أي محاولة لفرض اعترافات أحادية الجانب تُعد تدخلًا مرفوضًا في الشؤون الداخلية للصومال وسابقة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

