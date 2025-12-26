الجمعة 26 ديسمبر 2025
خارج الحدود

نتنياهو يعترف بـ أرض الصومال مقابل التطبيع مع الكيان المحتل

نتنياهو
نتنياهو
 أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، الاعتراف بما يسمى بـ«جمهورية أرض الصومال» كدولة مستقلة ذات سيادة.

الاعتراف بما يسمى بـ«جمهورية أرض الصومال»

وقال نتنياهو: ووقّعنا، أنا ووزير الخارجية ساعر ورئيس جمهورية أرض الصومال، إعلانًا مشتركًا متبادلًا بروح اتفاقيات إبراهيم، التي وُقّعت بمبادرة من الرئيس ترامب.

وأضاف نتنياهو في بيان: هنأتُ رئيس أرض الصومال، الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الله، وأثنيتُ على قيادته والتزامه بتعزيز الاستقرار والسلام.. ودعوتُ الرئيس للقيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل، وشكرني الرئيس على هذا الإعلان التاريخي، وأعرب عن تقديره لإنجازاتي في مكافحة الإرهاب ودفع عجلة السلام الإقليمي، وذلك علي حد تعبيره.

 

تعاون واسع النطاق في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد

وأكد نتنياهو، أن الكيان الإسرائيلي يعتزم توسيع علاقاته مع جمهورية أرض الصومال فورًا من خلال تعاون واسع النطاق في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد، بحسب نتنياهو.

