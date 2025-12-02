بعد تحديه لمصر واتفاقه مع إثيوبيا، لحظة إهانة رئيس أرض الصومال وإطلاق النار عليه (فيديو)

18 حجم الخط

تعرض موسي بيهي عبدي، ما يزعم بأنه الرئيس السابق لمنطقة أرض الصومال الانفصالية "صوماليالاند"، للإهانة الشديدة، حيث قامت شرطة هرجيسا عاصمة الإقليم، بإطلاق النار عليه هو ومرافقيه لمنعهم من التوجه إلى المطار ومرافقه موسى بيهي للمطار.

رئيس إقليم أرض الصومال الإنفصالي السابق يتعرض للإهان

وكشفت مقاطع الفيديو المتداولة عن حالة شديدة من المهانة والإذلال التي تعرض لها موسي بيهي عبدي، الذي كان أول من تحدى مصر في أرض الصومال، وقام بتوقيع اتفاق مع إثيوبيا، لمنح حكومة آبي أحمد الحق في الوصول لميناء بربرة على البحر الأحمر، وحقوقًا أخرى تمنح إثيوبيا أن يكون لها ميناء على البحر الأحمر؛ ما أغضب حكومة الصومال الفيدرالية وبعض القوى في شرق أفريقيا.

🇸🇴 | · |Hargeisa, 1 Dec 2025 – Local reports say Somaliland police opened fire this morning as former President Muse Bihi Abdi tried to enter Egal International Airport with a group of supporters. Footage from the scene shows gunfire near the main gate and a brief standoff,… pic.twitter.com/dmaPof6ojP — WashingtonAmerica.Net (@WADailyNews) December 1, 2025

وعلي غير العادة، قامت شرطة هرجيسيا، عاصمة إقليم أرض الصومال الانفصالي، بإطلاق النار على مرافقي موسى بيهي عبدي في المطار، والتي وصفت بأنها إذلال علني لرئيس أرض الصومال السابق المزعوم موسى بيهي بعد تحديه للدول المتشاطئة على البحر الأحمر، وخاصة مصر بمنح إثيوبيا لميناء عسكري على البحر الأحمر.

موسى بيهي يغادر أرض الصومال بعد إطلاق النار عليه، فيتو

بعض المحللين السياسيين وصفوا إطلاق الشرطة على الوفد المرافق لموسي بيهي بأنه مشهد كوميدي وفيه إذلال لشخص ادعى يومًا أنه رئيس للإقليم الانفصالي أرض الصومال، ومنح أرضها وموانيها لحكومة إثيوبيا، حتى يتم الاعتراف بالإقليم وبه، لكن تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن، فـاتفاق موسى بيهي مع إثيوبيا، الذي تم توقيعه في يناير 2024 لم ينفذ، وخرج موسي بيهي من حكم الإقليم.

شرطة هرجيسيا تطلق النار على موسى بيهي ومرافقيه

أثارت إهانة وإذلال شرطة هرجيسا لموسى بيهي عبدي ومرافقيه حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن الشرطة أطلقت الرصاص الحي على مرافقي بيهي، وهم حراسه الشخصيون، وذلك أثناء محاولته دخول مطار إيجال الدولي، مما أدى إلى إصابة اثنين من المرافقين بجروح خطيرة، وفقًا لمصادر محلية بالإقليم.

#Somaliland police reportedly fired shots at former President #Muse Bihi as he attempted to enter #Hargeisa Airport, according to local sources. pic.twitter.com/AyS8YlGgHd — Bashir Hashi Yussuf (@BashirHashiysf) December 1, 2025

يذكر أن موسى بيهي عبدي خسر الانتخابات في نوفمبر 2024، أمام عبد الله محمد إرو، وكان يحاول السفر إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث زعم مناصروه أن هناك دعوة وصلته من الإمارات لحضور مؤتمر، لكن الشرطة منعته من الدخول بأمر قضائي مرتبط بتهم الفساد ومقتل العشرات خلال القمع العنيف للاحتجاجات بين عامي 2022 و2025.

Waa inta loo quudhi la’ayay

He’s the true leader, charismatic and loyal to his country.



They got jealous when they hear that he got the invitation 💯



Long live my president Muse Bihi 🙏 https://t.co/ZUjPKKVWdM pic.twitter.com/fjWQmfaycd — 𝓢𝓾𝓪𝓭 ✿.• صوماليلاند (@Suaadomer1) December 1, 2025

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام الشرطة بإطلاق طلقات نارية في الهواء أولًا كتحذير لبيهي عبدي ومرافقه، وبعد ذلك تم السماح لبيهي بالصعود بمفرده كمواطن عادي، حيث تم تجريده من كل الامتيازات التي كان يحصل عليها كرئيس مزعوم للإقليم الانفصالي، وتم احتجاز مرافقي عبدي، وسط حالة من الفوضى العارمة، حيث ظهر موسي بيهي وهو في حالة انكسار متوجهًا للمطار.



لم يعد صاحب الاتفاق مع إثيوبيا، الذي يمنحها ميناء صومالي على البحر الأحمر، مرغوبًا فيه، وخاصة أن هذه الصفقة وصفتها الصومال بأنها "خيانة عظمى"، تمنح أحد جيران الصومال المثيرين للقلاقل، ميناءً على البحر الأحمر، الأمر الذي أغضب الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، والتي ترى في منح إثيوبيا ميناءً عسكريًّا على البحر الأحمر تهديدًا كبيرًا لأمن البحر الأحمر.



