حوادث

حجز منادي سيارات بدون ترخيص وابنه بالوراق بتهمة البلطجة واعتراض طريق المارة

حجز المتهم
أمرت نيابة الجيزة بحجز منادي سيارات بدون ترخيص وابنه بمنطقة الوراق، بتهمة البلطجة واعتراض طريق المارة، 24 ساعة على ذمة التحريات. 

حجز منادي سيارات علي ذمة التحريات 

وكانت الأجهزة الأمنية  كشفت ملابسات منشور تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى صاحبة الحساب من قيام منادي سيارات باعتراض سيارة صديقتها وممارسة أعمال بلطجة، لرفضها سداد مبلغ مالي دون وجه حق، بإحدى ساحات الانتظار بمحافظة الجيزة.

<strong alt=
الأمن يكشف ملابسات واقعة بلطجة من قِبل منادي سيارات بالجيزة وضبط المتهمين

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في الواقعة، إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من  تحديد وضبط المشكو في حقهما، وهما أحد الأشخاص ونجله، يعملان مناديي سيارات دون ترخيص، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق.

وعُثر بحوزة أحدهما على عصا خشبية، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نيابة الجيزة الجيزة قسم شرطة الوراق

