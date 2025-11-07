الاستماع لأقوال مالك مصنع انفجر بداخله أسطوانة أكسجين بالوراق

18 حجم الخط

تستمع نيابة الجيزة لأقوال مالك مصنع انفجر بداخله أسطوانة أكسجين، وتسببت في مصرع شخص وإصابة آخر، في منطقة الوراق بالجيزة.

تفاصيل انفجار أسطوانة أكسجين داخل مصنع

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر داخل مصنع في منطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين انفجار أسطوانة أكسجين داخل مصنع أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر وتم نقلهما إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب الحريق، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف علي ملابساته.

