المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن أقمشة بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي، للتعرف على سبب حريق في مخزن أقمشة، وأسفر عن احتراق المخزن بالكامل دون وقوع أي إصابات.

وكشفت المعاينة أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي أدى إلى اشتعال المخزن بالكامل.

 

اندلاع حريق في مخزن بالجيزة 


البداية كانت بتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء هاني شعراوي، يفيد بنشوب الحريق في المخزن.

على الفور، وجه العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، المقدم محمد طارق، رئيس مباحث الوراق، والقوة المرافقة بالتوجه لمكان الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابساتها.

