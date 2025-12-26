جرار زراعي ينهي حياة طفل بزفتى

18 حجم الخط

لقي طفل بقرية ششتا التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية مصرعه دهسا أثناء عودته من درس خصوصي بإحدى القرى المجاورة.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارا بوقوع حادث دهس بقرية كفر ششتا ، أسفر عن وفاة الطفل "فريد.ش. خ" بعد أن صدمه جرار زراعي كان يجر أكثر من مقطورتين، أثناء وقوف الطفل على جانب الطريق.



وكشفت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة للجرار وحمله بأكثر من المسموح به، كانا سببا مباشرا في وقوع الحادث ما أدى إلى وفاة الطفل في الحال متأثرا بإصاباته.



وتدخل الأهالي على الفور وتمكنوا من السيطرة على قائد الجرار، ويدعى “رضا. ب. ال” ومنعه من الهروب لحين وصول قوات الشرطة بزفتي التي ألقت القبض عليه وحررت محضرًا بالواقعة.



وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا

لقيت سيدة مصرعها فيما أُصيب 4 أشخاص من بينهم أب ونجله في حادث مروري وقع على طريق المحلة الكبرى – طنطا أمام قرية الرجدية إثر تصادم سيارة ميكروباص بالطريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغا يفيد بوقوع الحادث ووجود متوفاة وعدد من المصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة كما جرى نقل جثمان السيدة المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

