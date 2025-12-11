الخميس 11 ديسمبر 2025
حجز مدير استوديو تسجيل صوتي بتهمة ادارته بدون ترخيص بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بحجز مدير استوديو تسجيل صوتي بتهمة إدارته بدون ترخيص بمنطقة مصر الجديدة، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

إنشاء وإدارة استوديو تسجيل صوتى بدون ترخيص بمصر الجديدة

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة أستوديو تسجيل صوتى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، مستخدمًا أجهزة حاسب آلى كوحدات مونتاج محملة بمصنفات سمعية غير مجازة رقابيًا، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

تفاصيل الضبط

عقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة مقر الأستوديو وضبط المدير المسئول، وبحوزته الأدوات المستخدمة فى التسجيل الصوتى.

وعقب مواجهته، اعترف بارتكاب المخالفات بهدف تحقيق أرباح مادية.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالة القضية للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

إنشاء وإدارة استوديو تسجيل صوتي

وعلى جانب آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة استوديو تسجيل صوتي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، مستخدمًا أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابيًا بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأستوديو وتم ضبط المدير المسئول وبحوزته (الأدوات المستخدمة في التسجيل الصوتي).

