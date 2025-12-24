نجاح عمليتين معقدتين لإنقاذ طفلة حديثة الولادة بتشوهات نادرة بمستشفى قنا الجامعي

18 حجم الخط

أعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن نجاح وحدة جراحة الأطفال بمستشفى المعبر الجامعي في إجراء عمليتين جراحيتين معقدتين بالتزامن لطفلة حديثة الولادة، كانت تعاني من تشوهات خلقية نادرة شملت ناسورًا رغاميًا مريئيًا وناسورًا مستقيميًا دهليزيًا.

وصول الطفلة في حالة حرجة لقنا الجامعي

وصلت الطفلة إلى المستشفى في يومها الأول من الحياة وهي في حالة حرجة للغاية، وتعاني من صعوبات شديدة في التنفس والتغذية، حيث تم استقبالها على الفور من قبل الفريق الطبي المتخصص. وعلى الفور أُجري تقييم طبي شامل ودقيق لتحديد مدى خطورة الحالة ووضع خطة التدخل الجراحي العاجل، وتم تجهيز الطفلة داخل وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، مع المتابعة الدقيقة للعلامات الحيوية وتأمين جميع المستلزمات الطبية اللازمة قبل الدخول إلى غرفة العمليات، ما أتاح سرعة التدخل وإنقاذ حياتها في أقصر وقت ممكن.

وبدأ الفريق الطبي التدخل الجراحي بإجراء فتحة براز جانبية للتعامل مع الناسور المستقيمي الدهليزي، بما يضمن حماية الجهاز الهضمي السفلي ومنع حدوث أي مضاعفات، أعقبها مباشرة استكشاف صدري دقيق لتصحيح الناسور الرغامي المريئي، حيث تم فصل الناسور وربطه وإعادة توصيل المريء بشكل تشريحي سليم، بما يضمن مرور الطعام بصورة طبيعية دون وصوله إلى الجهاز التنفسي.

وقد استغرقت العمليتان مجتمعتين نحو ست ساعات كاملة داخل غرفة العمليات، في ظل أعلى درجات الدقة نظرًا لتعقيد الحالة وصغر عمر المريضة.

وجرى تنفيذ هذا التدخل الجراحي الدقيق تحت إشراف كل من: الدكتور محمد عمر الأنصاري، رئيس قسم الجراحة العامة بكلية طب قنا،الدكتور أحمد الرشيدي القائم بأعمال رئيس الوحدة.

أكد الدكتور أحمد الرشيدي القائم بأعمال رئيس الوحدة، أن هذا النجاح يعكس مستوى التكامل والتعاون بين أقسام الجراحة المختلفة، وحرص الفرق الطبية على تقديم أفضل خدمة علاجية للحالات الحرجة، خاصة لحديثي الولادة.

إنجاز جديد بمستشفى قنا الجامعي

أشاد الدكتور محمد عمر الأنصاري بالتنسيق العالي بين الأقسام الجراحية المختلفة في المستشفى، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الفريق الطبي على التعامل مع الحالات المعقدة والخطرة، مشيدًا بالمهارة والدقة التي أظهرها الفريق في تنفيذ العمليات المتزامنة لضمان أفضل النتائج الصحية للطفلة.

وقاد العملية الجراحية دكتور أحمد همهامي محمود مدرس جراحة الأطفال بكلية طب قنا، بمساعدة الطبيبة هاجر علي مدرس مساعد بقسم الجراحة العامة، ودكتور مصطفى محمود بوحدة جراحة الأطفال.

بينما أشرف على التخدير الطبيبة آية ناصف، بمشاركة محمد أحمد عمر وطه علاء، وذلك تحت إشراف رئيس قسم التخدير والعناية المركزة.

كما ساهم طاقم هيئة التمريض بدور محوري في إنجاح العملية وتقديم الرعاية الدقيقة للطفلة، وهم: توفيق عبد الموجود،شيماء محمد، أحمد صابر، وأحمد عيد.

وأكد الدكتور نزار أبو حلاوة، رئيس وحدة جراحة الأطفال، أن إجراء عمليتين جراحيتين من هذا النوع في توقيت واحد يُعد إنجازًا طبيًا مهمًا، مشيدًا بروح التعاون والعمل الجماعي بين أعضاء الفريق الطبي والتمريضي، ودورهم الحيوي في تحقيق هذا النجاح.

وتخضع الطفلة حاليًا للرعاية الطبية الدقيقة داخل المستشفى، مع تحسن ملحوظ واستقرار في حالتها الصحية بعد مرور شهر كامل داخل الحضّانة، وهو ما يعكس نجاح التدخل الطبي المعقد.

وأكد الدكتور محمد زين العابدين أبو الحسن مدير مستشفى المعبر الجامعي، بأن هذا النجاح يُجسد التطور الكبير الذي تشهده خدمات جراحة الأطفال بالمستشفى، مؤكدًا استمرار دعم إدارة المستشفى للفرق الطبية وتوفير أحدث التجهيزات، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى، وموجهًا الشكر لكل من شارك في هذا الإنجاز الذي يُضاف إلى سجل المستشفى في التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة.

