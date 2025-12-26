جزر القمر وزامبيا يرفعان شعار "الخسارة ممنوعة" اليوم في أمم إفريقيا

18 حجم الخط

يلتقي منتخبا منتخب جزر القمر ومنتخب زامبيا في مواجهة مهمة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى تصحيح المسار بعد خسارتهما في الجولة الافتتاحية.

جزر القمر ضد زامبيا

وكان منتخب جزر القمر قد خسر في الجولة الأولى بهدفين دون رد، ليجد نفسه مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الإبقاء على حظوظه في المنافسة، فيما تلقى منتخب زامبيا هزيمة بهدف واحد أمام مالي، ما يزيد من أهمية هذه المباراة بالنسبة له.



ويدخل المنتخبان اللقاء تحت شعار التعويض، حيث يأمل منتخب جزر القمر في حصد أولى نقاطه في البطولة، بينما يسعى منتخب زامبيا للعودة سريعًا إلى دائرة المنافسة في مجموعة تتسم بالقوة والتقارب.



وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، في مواجهة تُعد فرصة حاسمة لكلا المنتخبين من أجل إنعاش آمال التأهل إلى الدور المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.