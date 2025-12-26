الجمعة 26 ديسمبر 2025
جزر القمر وزامبيا يرفعان شعار "الخسارة ممنوعة" اليوم في أمم إفريقيا

جزر القمر، فيتو
يلتقي منتخبا منتخب جزر القمر ومنتخب زامبيا في مواجهة مهمة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى تصحيح المسار بعد خسارتهما في الجولة الافتتاحية.

 

جزر القمر ضد زامبيا 

وكان منتخب جزر القمر قد خسر في الجولة الأولى بهدفين دون رد، ليجد نفسه مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الإبقاء على حظوظه في المنافسة، فيما تلقى منتخب زامبيا هزيمة بهدف واحد أمام مالي، ما يزيد من أهمية هذه المباراة بالنسبة له.


ويدخل المنتخبان اللقاء تحت شعار التعويض، حيث يأمل منتخب جزر القمر في حصد أولى نقاطه في البطولة، بينما يسعى منتخب زامبيا للعودة سريعًا إلى دائرة المنافسة في مجموعة تتسم بالقوة والتقارب.


وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، في مواجهة تُعد فرصة حاسمة لكلا المنتخبين من أجل إنعاش آمال التأهل إلى الدور المقبل.

