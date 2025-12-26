مدرب تونس: مواجهة نيجيريا صعبة ولدينا الأفضلية في أمم أفريقيا

18 حجم الخط

شدد سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيجيريا غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا في الوقت نفسه ثقته في جاهزية لاعبيه لتقديم أداء قوي.

تصريحات مدرب تونس

وأوضح الطرابلسي أن الفوز في الجولة الأولى منح المنتخب دفعة معنوية كبيرة وساعده على الدخول سريعًا في أجواء البطولة، خاصة بعد التجربة غير الموفقة في النسخة السابقة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على نفس المستوى والتركيز خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف مدرب نسور قرطاج، أن الضغط سيكون مختلفًا أمام منتخب بحجم نيجيريا، أحد أبرز منتخبات القارة، إلا أنه وصف هذا الضغط بـ«الإيجابي»، معتبرًا أن مواجهة منتخب مكتمل النجوم تمثل حافزًا إضافيًا للاعبين.

وأكد الطرابلسي أن منتخب تونس يعتمد على الانضباط والعمل الجماعي أكثر من الفرديات، مشددًا على أن القوة الحقيقية للفريق تكمن في المجموعة كاملة، مع جاهزية جميع اللاعبين بدنيًا وفنيًا لخوض اللقاء.

وكان منتخب تونس قد افتتح مشواره في البطولة بتحقيق فوز كبير على أوغندا بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات.

موعد مباراة تونس ضد نيجيريا

ستقام مباراة تونس ضد نيجيريا، غدا السبت، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة بي إن سبورت ماكس 1.

تاريخ مواجهات تونس ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا

1978: مباراة المركز الثالث - نيجيريا 2 تونس 0

2000: المجموعة الرابعة - نيجيريا 4 تونس 2

2004: نصف النهائي - نيجيريا 1 تونس 1 (فازت تونس 5-3 بركلات الترجيح)

2006: ربع النهائي - نيجيريا 1 تونس 1 (فازت نيجيريا 6-5 بركلات الترجيح)

2019: مباراة المركز الثالث - نيجيريا 1 تونس 0

2022: ثمن النهائي - تونس 1 نيجيريا 0

