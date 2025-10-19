محافظ أسوان يشارك في منتدى السلام والتنمية المستدامين (صور)

افتتح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وقد شارك اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، فى الجلسة الإفتتاحية، وسط حضور لنخبة متميزة من قادة ومسئولين رفيعى المستوى من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، فى مقدمتهم رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية حمزة عبدي بري، ووزراء خارجية أنجولا والصومال ومالى وتشاد والسودان واليمن وبوركينا فاسو.

بالإضافة إلى وزير داخلية روندا، وكذا فليبو غراندى رئيس المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وسلمى ماليكا نائب رئيس المفوضية الأفريقية، والدكتور إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، فضلًا عن الدكتور عمرو موسى رئيس جامعة الدول العربية السابق، وجراح القلب العالمى السير مجدى يعقوب، علاوة على عدد من سفراء الدول الصديقة والشقيقة.

وفى كلمته رحب اللواء إسماعيل كمال بالحضور على أرض أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية فى هذا الحدث القارى الهام، والذى يتمثل فى النسخة الخامسة من المنتدى، ويعقد هذا العام تحت عنوان: " عالم فى تغير.. وقارة فى حراك: مسيرة تقدم أفريقيا فى ظل التحولات العالمية ".

وأشار إلى أن ذلك يعكس المكانة المتميزة لأسوان كجسر يربط مصر بعمقها الأفريقي، ومنصة حوار أفريقية رائدة تنطلق من ضفاف النيل الخالد الذى يجسد وحدة المصير بين شعوب القارة، مؤكدا أنه من قلب أسوان تتجدد رسالة مصر فى دعم السلام والتنمية الشاملة والمستدامة تأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والذى قام بتدشين النسخة الأولى فى ديسمبر عام 2019 مما جعل من منتدى أسوان منبرًا إفريقيًا فاعلًا يعزز التعاون، ويدعم الحلول المختلفة للقضايا الأفريقية.

وأوضح أن السلام الحقيقى لا نصل إليه إلا بالتنمية، وأن التنمية لا تترسخ إلا فى بيئة يسودها الاستقرار والتكامل، وهو ما يجسده هذا المنتدى الذى يجمع تحت مظلته القادة وصناع القرار والمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدنى لتوحيد الرؤى، وتعزيز العمل المشترك فى مواجهة التحديات السياسية والإقتصادية والتنموية التى تشهدها القارة.

وأضاف محافظ أسوان بأن المحافظة بتاريخها العريق وحاضرها الواعد ستظل دائمًا رمزًا للأخوة الإفريقية، وملتقى للسلام، ومنارة للتنمية المستدامة تنبعث منها روح التعاون والأمل نحو مستقبل أكثر إشراقًا للقارة السمراء، متمنيًا أن تثمر أعمال المنتدى عن توصيات بناءة ورؤى عملية تساهم فى تعزيز السلام والتنمية فى إفريقيا، وتدعم مسيرتها نحو المكانة التى تستحقها بين دول العالم.

وشهدت فعاليات الجلسة الافتتاحية عرض كلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضًا لأنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة.

