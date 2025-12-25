الخميس 25 ديسمبر 2025
محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتى نقل بإدفو

لقي شخص مصرعه، وأُصيب شخصان آخرين اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو – مرسى علم، شمال محافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النيل بمدينة إدفو لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مدير أمن اسوان اخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم  بين سيارتى نقل أثناء سيرهما بالطريق، مما أسفر عن وفاة شخص فى موقع الحادث متأثرًا بإصابته، وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة، بينهم شخص سوداني الجنسية.

وتم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى بمدينة إدفو، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

​ أسوان تصادم إدفو مرسي علم سيارة

