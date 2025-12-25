مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتى نقل بإدفو

18 حجم الخط

لقي شخص مصرعه، وأُصيب شخصان آخرين اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو – مرسى علم، شمال محافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النيل بمدينة إدفو لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مدير أمن اسوان اخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل أثناء سيرهما بالطريق، مما أسفر عن وفاة شخص فى موقع الحادث متأثرًا بإصابته، وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة، بينهم شخص سوداني الجنسية.

وتم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى بمدينة إدفو، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

