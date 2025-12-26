حصاد نشاط الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

18 حجم الخط

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا "بالفيديو جراف" شمل أبرز أنشطتها في أسبوع خلال الفترة من 20/12/2025 حتى 25/12/2025.

وجاء في التقرير، أنه في يوم 25/12/2025، عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بالمرحلة الأولى، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة منفذو المشروعات والشركات المنفذة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة الانتهاء من المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستكمال كافة الأعمال المتبقية من المشروعات ضمن هذه المرحلة، مشددًا على المتابعة الميدانية الدورية بالقرى المُستهدفة بالمُبادرة في مختلف المحافظات نطاق عمل وزارة الإسكان، للاطمئنان على الموقف التنفيذي، ومتابعة تشغيل المشروعات المختلفة، لما لها من أهمية تُسهم في تحقيق فائدة مُباشرة للمواطنين من أهالي هذه القرى.

وتابع الوزير، عددًا من المشروعات ذات الأولوية القصوى ليتم التنسيق ودفع الأعمال بها للانتهاء منها بمحافظات الغربية والقليوبية والأقصر وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية ودمياط والفيوم وغيرها من المحافظات المستهدفة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والتي شملت مشروعات مبانٍ خدمية من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل شبكات صرف صحي ووصلات منزلية ومحطات مياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي.

وفي ختام الاجتماع وجه الوزير، بتوجيه التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية وتكثيف المتابعة الدورية لكافة المشروعات على الأرض بمواقع العمل ودفع الأعمال وزيادة عدد العمالة بالمشروعات، للانتهاء منها لدخولها الخدمة في أسرع وقت.

وفى نفس اليوم أكد المهندس شريف الشربيني، دفع العمل بمشروعات وحدات “سكن لكل المصريين” الجاري تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر، وعلى رأسها مشروعي فاليرا جاردنز (الإسكان المتوسط)، ومشروع ٨١٠ عمارات.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ تكثيف أعمال الطرق بالمشروعات، واستكمال مراحل التنفيذ النهائية بها، إلى جانب متابعة إطلاق التيار الكهربائي للوحدات السكنية، بما يسهم في سرعة دخول المشروعات الخدمة وفق المخطط الزمني المعتمد.

وفي اليوم ذاته، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ختام فعاليات القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة بالطرح السادس "مسكن" بـ18 مدينة والتي استمرت لمدة 3 أيام وذلك بمقر صالة حسن مصطفى المغطاه بمدينة ٦ أكتوبر وفقًا للضوابط.

وأضاف الوزير، أن الطرح قد شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث بلغ عدد المتقدمين (68531) مواطنًا لحجز (۲۳۳۳) قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزًا ضمن الطرح السادس "مسكن"، بنظام القرعة العلنية.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن طرح تلك الأراضى قد جاء في ضوء حرص الوزارة على توفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

وتنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، بمراجعة موقف الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، إجراءات استرداد عدد من قطع الأراضي بالحي الصناعي الأول، وذلك لعدم ثبوت الجدية وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وأسفر ذلك عن تمكن جهاز مدينة السويس الجديدة من استرداد أراضٍ بقيمة تقديرية بلغت نحو 24.6 مليون جنيه، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وإعادة طرحها بما يخدم خطط التنمية والاستثمار بالمدينة.

وأيضًا قامت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية العاصمة الجديدة، بجولة تفقدية موسعة داخل الحي السكني الخامس (R5) يرافقها مسئولو الجهاز، والمشروع، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع ومتابعة أعمال التشطيبات النهائية في إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وشملت الجولة تفقد موقف أعمال الطرق وتنسيق الموقع، إلى جانب متابعة أعمال الكهرباء، حيث أكدت رئيس الجهاز على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال بأعلى جودة ممكنة، مع التشديد على سرعة إنهاء الأعمال طبقًا للجدول الزمني المعتمد دون الإخلال بالمواصفات الفنية.

وفي يوم 24/12/2025، التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولى الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، لمناقشة ملفات العمل المشترك وأوجه التعاون، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة.

وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني أن اللقاء يأتي فى ضوء السعي لتنظيم الإعلانات واللافتات على الطرق العامة ومختلف المحاور بالمدن الجديدة، وتفعيل الضوابط التي تنظم ذلك، بحيث تراعى الحفاظ على النسق العمرانى، والحرص على الالتزام بمعايير تحقق القيم الجمالية للشكل الخارجي لهذه الإعلانات واللافتات.

كما أكد وزير الإسكان أهمية تنظيم وتنمية الإعلانات على الطرق العامة والمحاور، وضمان الالتزام بالمعايير الجمالية والبيئية، مشيرًا إلى أن العمل على تطوير منظومة الإعلانات لا يقتصر فقط على الجانب الجمالى، بل يمتد ليشمل تعظيم العائد الاقتصادى للدولة من استغلال هذه المساحات، إلى جانب تقليل التلوث البصرى، ومواءمة الإعلانات مع الاستخدامات المحيطة والمعايير الدولية.

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفاصيل اليوم الأول من القرعة العلنية الأولى، والذى عقد أمس، لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن مشروع «مسكن الطرح السادس»، بـ10 مدن جديدة، وذلك تحت إشراف قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقر صالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة 6 أكتوبر، وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة.

وفي يوم 23/12/2025، أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعة العلنية الأولى، اليوم، لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن مشروع «مسكن الطرح السادس»، بـ10 مدن جديدة، وذلك تحت إشراف قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقر صالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة 6 أكتوبر، وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة.

كما جاء فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مصالح العملاء والمواطنين بالمدن الجديدة، والعمل على توفير مختلف سبل الدعم في التعاملات العقارية بأجهزة المدن الجديدة، أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية للهيئة أنه بناءًا على تساؤلات السادة العملاء بشأن آلية إتمام إجراءات التنازل فى ضوء المخصص لهم من قطع الأراضي والوحدات والمحلات بكافة أنواعها بأجهزة المدن داخل هيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة.

جدير بالذكر بأنه قد سبق صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بشأن وضع آلية للتنازل لقطع الأراضي والوحدات والمحلات، ويتضمن سداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخ التنازل واستكمال الإجراءات بما تقتضي به المادتين (٢٢و٢٩) من اللائحة العقارية والقواعد المنظمة بالهيئة دون شريطة استكمال كامل ثمن العقار.

وفي يوم 22/12/2025، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي واستشاري المشروع.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الذي يحظى بمتابعة مستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا حرص سيادته على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة والتي تستهدف تحسين مستوى الحياة والخدمات في المناطق الريفية المصرية والارتقاء بأوضاع ملايين المواطنين في المحافظات المختلفة.

وتنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واصلت أجهزة تنمية مدن بدر، والعبور، والشروق، و6 أكتوبر، وسفنكس الجديدة، تنفيذ حملات مكبرة أسفرت عن إزالة التعديات ومخالفات البناء والظواهر العشوائية، بجانب استرداد وسحب الأراضي المخالفة لاشتراطات التخصيص بعدة مناطق.

وأكد وزير الإسكان، أن هذه الحملات تأتي في إطار تطبيق القانون، وحماية حقوق الدولة والمواطنين، والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن الجديدة، مع استمرار المتابعة الدورية والمستمرة لمنع تكرار أي مخالفات مستقبلية، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات لرؤساء ومسئولي أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.

وفي إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، بشأن تعزيز الاستثمار، وتكثيف الجهود لتلبية احتياجات المواطنين داخل المدن الجديدة، وتوفير فرص عمل، عُقدت جلسة مزاد العلني بمقر جهاز مدينة طيبة الجديدة، وأسفرت عن بيع 10 قطع أراضٍ مخصصة لأنشطة ورش حرفية بالمنطقة الصناعية، بمساحة 300 متر مربع للقطعة الواحدة.

وفي مدينة العاشر من رمضان، تم بيع 22 محلًا تجاريًا بالإضافة إلى صيدليتين، بعدد من الأسواق التجارية داخل مواقع متنوعة بالمدينة، وسط إقبال ملحوظ من المستثمرين والمتقدمين للمزاد، بما يعكس حالة النشاط التي يشهدها السوق التجاري بالمدينة.

وفي مدينة برج العرب الجديدة، تم بيع 13 محلًا تجاريًا بمساحات متنوعة داخل عدد من الأسواق التجارية بالمدينة.

كما نظم جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، جلسة مزاد علني تضمنت بيع 8 محال تجارية ومطعم وصيدلية بمساحات متنوعة بمختلف المناطق بالمدينة.

وفي ويم 21/12/2025، أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بحركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة، وذلك في ضوء ظروف العمل ومتطلباته خلال الفترة المقبلة.

ونص القرار على تكليف المهندس محمد عبد الله يوسف محفوظ، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بالقيام بأعمال مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندسة مروة حسین أمین أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بالعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة العاصمة الجديدة، والمهندس بسام محمد الشيخ عبد الوهاب، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.

كما نص القرار، على تكليف المهندس محمد عادل المرسي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الجديدة، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس محمد متولي صابر عبد ربه، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس أحمد محمود حسن أحمد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة.

كما تابع المهندس شريف الشربيني، الموقف التنفيذي والأعمال الجارية بعددٍ من مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بمدن: العاشر من رمضان، والعبور الجديدة، وسوهاج الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، والتي يتم تنفيذها في إطار توفير المسكن الملائم.

وشدد وزير الإسكان، على أهمية تكثيف الأعمال بمختلف البنود، والحرص على الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وضرورة مواصلة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والمظهر العام، وكذا تحقيق التكامل بين العناصر العمرانية والخدمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في توفير سكن متكامل ومستدام.

والتقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمسئولي شركة (Alkataş ) إحدى الشركات التركية الرائدة إقليميًا ودوليًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمتخصصة في توفير حلول البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون حول العالم، بهدف بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات مشروعات المرافق وبخاصة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإدارة الحمأة، ومحطات الطاقة "البيوجاز"، ومشروعات البنية التحتية المستدامة.

وتنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها من مختلف الجهات التابعة للوزارة، تفقد المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى ومسئولو الجهاز، عددًا من مشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بمحافظة الإسكندرية.

وفي يوم 20/12/2025، بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بعقد اجتماعٍ بمقر جهاز مدينة الشيخ زايد، لمتابعة ملفات العمل بالمدينة ومنها: تطوير الطرق والمحاور الرئيسية، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وقال وزير الإسكان إن زيارة اليوم تأتي في إطار المتابعة الدورية لمدن قطاع غرب القاهرة واليوم سيكون هناك متابعه دورية لعددٍ من المشروعات التي تم وجار تنفيذها لتطوير الطرق والمحاور بمدينة الشيخ زايد، وعدد من مدن قطاع غرب القاهرة.

وعقب اجتماعه بمقر الجهاز، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، تطوير الطرق والمحاور الرئيسية، والطرق الداخلية بمدينة الشيخ زايد، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، الجولة من مدخل 3 بالمدينة لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها، ثم تفقد الطريق الموازي لوصلة دهشور أمام واجهة الحي التاسع بداية من مدخل ٣ حتى مدخل ٦، كما تفقد أعمال تطوير طريق البستان بطول بطول 9.5 كم، والذي يشمل قطاع عرضى لمسار الدرجات المنفذ بجزيرة الطريق، حيث تابع الوزير، رفع كفاءة الأرصفة ودهان البردورات، والتخطيط المروري والمطبات، واللافتات الإرشادية والتحذيرية.

كما تفقد وزير الإسكان عددًا من مشروعات تطوير الطرق والمحاور الفرعية والأحياء بالمدينة، حيث تشتمل الأعمال على رفع كفاءة الطرق وتنفيذ ممرات المشاة والأرصفة والبردورات، ومنها طرق: المستقبل، والنزهة، والروضة.

ثم انتقل وزير الإسكان، لتفقد طريق الريفيرا، والذي يعد شريان مروري جديد لمدينة الشيخ زايد، وتابع تنفيذ أعمال التطوير للطريق، ضمن خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق وتسهيل الحركة المرورية داخل المدينة وخارجها.

وعقب جولته بالطرق والمحاور بالمدينة، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الإسكان الفاخر "جنة 4" ومحطة تنقية مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتابع المهندس شريف الشربيني، سير العمل بمشروع "جنة 4" السكني بمنطقة التوسعات بمدينة الشيخ زايد، والذي يضم 34 عمارة سكنية بها 816 وحدة مختلفة المساحات ضمن منظومة الإسكان الفاخر، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير وحدات سكنية متميزة.

وخلال الجولة تم الوقوف على نسب الإنجاز الفعلية للأعمال، والخدمات الداعمة للمشروع، إضافة إلى متابعة موقف تسليم الوحدات، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وتسليم الوحدات للحاجزين على أعلى مستوى.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس شريف الشربيني، محطة تنقية مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد حيث تبلغ الطاقة التصميمية ٥٧٥ ألف م٣ / يوم، ويجري تنفيذ أعمال رفع كفاءة المروقات، كما تم رفع كفاءة أعمال الطرق والأرصفة شاملة طبقة الأسفلت وتطوير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء.

وعقب جولته بمدينة الشيخ زايد، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة سفنكس الجديدة، لاستعراض ملفات العمل وموقف المشروعات بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وفي مستهل زيارته، عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعًا بمقر جهاز المدينة، وتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التعامل مع العملاء بالجهاز مشددًا على أهمية توفير كافة التيسيرات على العملاء والمواطنين.

وتابع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، موقف توفيق الأوضاع للمواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة للمدينة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 6863 طلبا، على مساحة نحو 85 ألف فدان، كما تابع الوزير موقف الدراسة للطلبات المقدمة بالمدينة حتى الآن، والخطة الزمنية المتوقعة للانتهاء من دراسة كافة الطلبات، وموقف مشروعات ترفيق أراضي التقنين (مياه - صرف - طرق - كهرباء).

ثم اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد، مشروع طريق محور سفنكس بطول 16كم بمدينة سفنكس الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروع والذي يعد محور حيوي وشريان تنموي بالمدينة ويربط بين شبكة طرق ومحاور إقليمية منها: طريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي، والطريق الدائري الإقليمي، ومحور الضبعة، حيث رافق الوزير مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتابع المهندس شريف الشربيني، سير العمل بمحور سفنكس"مرحلة أولى"، واستمع إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمشروع،حيث يضم المحور الحارات الرئيسية (3 حارات / اتجاه)، والتي تم الانتهاء من أعمال الطبقة الرابطة" أسفلت" بها، بجانب حارات الخدمة بعدد (2 حارة / اتجاه)، والتي تم الانتهاء من إجمالي أطوال 23.5 كم سن طبقة ثانية، بجانب الانتهاء من إجمالي أطوال 19.5 كم طبقة أسفلت رابطة في الاتجاهين.

كما تابع وزير الإسكان مشروع التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس ( مرحلة أولى)، حيث تم الانتهاء من أعمال تمديد الكابلات للمشروع والأعمال المدنية الخاصة بغرف المحولات بإجمالى (7) غرف بقدرة 300 ك. ف.أ للمحول الواحد، وتمديد 27305 م/ط من كابل الجهد المتوسط قطاع 3*240مم جهد 20/12 ك.ف.

وفي هذا الصدد، وجه المهندس شريف الشربيني، بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق بالمحور واللافتات على الطريق، وتحقيق التكامل بين كافة عناصر المشروع، وإنشاء بوابة خاصة بالمدينة.

