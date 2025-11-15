مقتل وإصابة 4 أشخاص في حادث إطلاق نار بريف حمص السورية

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار نفذه مجهولون في قرية أم حارتين بريف حمص الغربي.

وقبل وقت سابق توغلت دورية تابعة لقوات جيش الاحتلال اليوم السبت في أطراف قرية معرية الواقعة ضمن منطقة حوض اليرموك غرب محافظة درعا بسوريا.

الأراضي الزراعية المحاذية للحدود السورية الإسرائيلية

وأوضح رئيس مجلس بلدية عابدين ومعرية موفق محمود في تصريح صحفي أن الدورية تسللت بشكل مفاجئ لعشرات الأمتار داخل الأراضي الزراعية المحاذية للحدود السورية الإسرائيلية، وأطلقت النار باتجاه محيط القرية قبل أن تتراجع، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار مباشرة، لكنه (التوغل) أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

وأشار محمود إلى أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية ليست الأولى، إذ شهدت المنطقة في الفترة الماضية استفزازات مماثلة، مؤكدا أن الأهالي يتمتعون بالوعي والتماسك، وأن هناك تنسيقا دائما مع الجهات المحلية ولجان الرصد لضمان التعامل مع أي خرق محتمل.

انتهاك لاتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات.

