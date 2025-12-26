نهائي مبكر، موعد مباراة كوت ديفوار والكاميرون في أمم أفريقيا

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، يلتقي منتخب كوت ديفوار مع نظيره الكاميروني يوم الأحد المقبل في ختام الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية في نهائي مبكر.

ويتواجد منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار في المجموعة السادسة من أمم أفريقيا 2025 بالمغرب رفقة منتخبي الجابون وموزمبيق.

موعد مباراة كوت ديفوار ضد الكاميرون

ومن المقرر أن تقام مباراة الكاميرون وكوت ديفوار يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء ضمن الجولة الثانية للمجموعة السادسة لمجموعات أمم أفريقيا 2025.

وتعد المجموعة السادسة والأخيرة التي تضم الكاميرون وكوت ديفوار أفقر المجموعات في أمم أفريقيا حيث شهدت قلة في عدد الأهداف قبل الجولة الثانية.

وشهدت مجموعة الكاميرون وكوت ديفوار إحراز هدفين فقط بعد انتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الأمم الأفريقية بعدما فاز كوت ديفوار 1-0 أمام موزمبيق، والكاميرون 1-0 أمام الجابون.

وتنطلق منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا 2025 اليوم الجمعة، وتستمر لمدة 3 أيام، وتشهد أكثر من قمة ونهائي مبكر.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025



المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

وجاء ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2025 قبل الجولة الثانية كالتالي:

ترتيب المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا 2025



2- كوت ديفوار، 3 نقاط، له هدف، عليه 0 أهداف.

2- الكاميرون، 3 نقاط، له هدف، عليه 0 أهداف.

3- الجابون، بدون نقاط، 0 أهداف، عليه 1 هدف.

4- موزمبيق، بدون نقاط، 0 أهداف، عليه 1 هدف.

وكانت منافسات النسخة رقم 35 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، انطلقت مساء الأحد 21 ديسمبر، على الأراضي المغربية، بمواجهة المغرب ضد جزر القمر.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتستمر المنافسات حتى 18 يناير 2026

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الإفريقي.

مواعيد الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

الجمعة 26 ديسمبر

أنجولا ضد زيمبابوي – 2:30 عصرًا

مصر ضد جنوب أفريقيا – 5 مساءً

زامبيا ضد جزر القمر – 7:30 مساءً

المغرب ضد مالي – 10 مساءً

السبت 27 ديسمبر

بنين ضد بوتسوانا – 2:30 عصرًا

السنغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية – 5 مساءً

أوغندا ضد تنزانيا – 7:30 مساءً

نيجيريا ضد تونس – 10 مساءً

الأحد 28 ديسمبر

الجابون ضد موزمبيق – 2:30 عصرًا

غينيا الاستوائية ضد السودان – 5 مساءً

الجزائر ضد بوركينا فاسو – 7:30 مساءً

كوت ديفوار ضد الكاميرون – 10 مساءً

