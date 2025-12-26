أمم إفريقيا 2025، تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة البافانا بافانا

18 حجم الخط

استقر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، على تشكيل الفراعنة الذي ينوي الدفع به في مواجهة جنوب أفريقيا، في لقاء الفريقين اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة أمم افريقيا 2025، التي انطلقت فعالياتها في المغرب الأحد الماضي.

وبات من المؤكد أن تشهد تشكيلة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا، تغييرات محدودة ما بين لاعبين إلى ثلاثة لاعبين، حيث اقترب مصطفى محمد من العودة للتشكيلة الأساسية في مركز رأس الحربة، ودخول رامي ربيعة أساسيا في مركز قلب الدفاع على حساب حسام عبد المجيد، كما يقترب زيزو من دخول التشكيلة الأساسية ربما على حساب تريزيجيه.

ونظرا لرغبة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر القوية في تحقيق الفوز على جنوب أفريقيا، وحصد الثلاث نقاط وتصدر المجموعة الثانية، فقد استقر على الدفع بالقوة الضاربة الهجومية في تشكيلة الفراعنة في لقاء اليوم، في ثاني مباريات الفريق بـ أمم أفريقيا 2025.

حسام حسن مع مصطفى محمد، فيتو

تشكيل منتخب مصر الأقرب أمام زيمبابوي

وبات الأقرب أن يدخل منتخب مصر مباراته أمام زيمبابوي الليلة بتشكيل يضم كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد فتوح.

الوسط الدفاعي: مروان عطية - حمدي فتحي أو (مهند لاشين).

الوسط الهجومي: عمر مرموش - زيزو أو (تريزيجيه) - محمد صلاح.

رأس الحربة: مصطفى محمد.

28 لاعبًا في بعثة منتخب مصر إلى المغرب

تضم قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم في أمم أفريقيا 2025 بالمغرب 28 لاعبًا، هم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح - مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي - عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.