اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل من الطالبية حتى المريوطية، وذلك لمدة ٨ ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق ٢٦/ ١٢ /٢٠٢٥ حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٧/ ١٢ /٢٠٢٥.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر ٣٠٠ مم على الخط القائم قطر ٢٠٠ مم بشارع حسن متولي، والمتعارض مع أعمال محطة مترو الطالبية الخط الرابع.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

أكد المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، مواصلة جهاز المدينة تنفيذ خطة شاملة لصيانة ورفع كفاءة محطات رفع الصرف الصحي، وذلك في إطار منظومة تشغيل متكاملة تستهدف استدامة الخدمة، وتعظيم كفاءة الأصول، وتحسين بيئة العمل داخل المحطات.

وقال رئيس الجهاز: خطة العمل تشمل أعمال الصيانة ورفع الكفاءة صيانة الطلمبات والمهمات الميكانيكية، ومراجعة لوحات الجهد المنخفض وأنظمة التحكم، إلى جانب دهان وحماية المواسير المعدنية وغرف التشغيل، وإحكام أغطية وغرف المحابس، وتنفيذ أعمال النظافة وتأمين مسارات الحركة داخل المحطات.

 

كما يجري تعميم عدد من الأنظمة الحديثة، من بينها تنفيذ منظومات التخلص من الروائح، والبدء في تركيب كاميرات مراقبة، وتطبيق أنظمة متطورة لمقاومة الحريق، بما يسهم في تعزيز مستويات التأمين والمتابعة المستمرة.

وأضاف المهندس مصطفى سيد، نائب رئيس الجهاز: في إطار تنظيم العمل والتشغيل، يتم توصيف مباني ومنشآت المحطات من خلال تركيب لوحات تعريفية شاملة توضح مكونات المحطة ومسارات التشغيل، مع تحديد مناطق الخطورة ومناطق العمل الآمن.

وتابع: كما يتم تركيب لوحات تعليمات التشغيل القياسية التي تتضمن إجراءات التشغيل والإيقاف والطوارئ، إلى جانب تعميم تعليمات الأمن الصناعي.

ويولي الجهاز اهتمامًا خاصًّا بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مع إلزام العاملين باستخدام مهمات الوقاية الشخصية حفاظًا على سلامتهم أثناء العمل.

وأكد استمرار العمل الميداني من خلال تنفيذ برامج صيانة وقائية منتظمة، والمتابعة اليومية لحالة التشغيل، والتدخل السريع للتعامل مع أي أعطال طارئة، بما يضمن كفاءة التشغيل وحماية العاملين واستقرار واستمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

