الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصحة اللبنانية: شهيد في غارة للاحتلال على بلدة مجدل سلم جنوبي البلاد

شهيد في غارة للاحتلال على بلدة مجدل سلم جنوبي البلاد
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، سقوط شهيد في غارة إسرائيلية على بلدة مجدل سلم جنوبي البلاد.

في غضون ذلك، كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال وجهاز الشاباك نفذا عملية في منطقة الناصرية اللبنانية، أسفرت عن القضاء على حسين محمود مرشد الجوهري.

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عنصر في فيلق القدس الإيراني 

ووصف جيش الاحتلال المستهدف الجوهري بأنه من أبرز المخربين المنتمين إلى وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس الإيراني (840)"، متهما إياه بدفع عمليات ضد إسرائيل في الساحتين السورية واللبنانية خلال الأعوام الأخيرة.

وجاء في البيان الإسرائيلي أن المشتبه به كان يعمل تحت إمرة الحرس الثوري الإيراني وتورط في العمل ضد إسرائيل وقوات الأمن بتوجيه إيراني.

ووصف البيان وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس (840) بأنها الوحدة المسؤولة عن توجيه العمل الإيراني ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن قيادتها تضم أصغر باقري (رئيسا) ومحمد رضى أنصاري (نائبا).

واختتم البيان بتوجيه تحذير، جاء فيه: "يراقب الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك بخطورة بالغة أي محاولة لتنفيذ عمليات من قبل النظام الإيراني ووكلائه وسيواصلان أعمالهما الرامية إلى إزالة أي تهديد على إسرائيل".

