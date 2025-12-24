إيران توقف سفينة محملة بـ 4 ملايين لتر من الوقود المهرب وتعتقل كامل أفراد الطاقم

18 حجم الخط

نقلت وكالة إرنا عن القوة البحرية بـ الحرس الثوري الإيراني أنها تمكنت نتيجة معلومات استخباراتية دقيقة من توقيف سفينة محملة بما يزيد عن 4 ملايين لتر من الوقود المهرب.

ووفقا للوكالة، تم توقيف السفينة، وعلى متنها 16 من البحارة الأجانب، وهي على وشك مغادرة المياه الاقليمية الإيرانية.

تحركات مشبوهة لإحدى السفن الضخمة والتي كانت محملة بالوقود

ووفقا لقيادة القوة البحرية، استطاعت سفنها من خلال رصدها المستدام والدقيق للقطع البحرية في مياه الخليج، ان تكشف عن تحركات مشبوهة لإحدى السفن الضخمة والتي كانت محملة بالوقود. وتبين لاحقا أن هذه السفينة تسلمت ما يزيد عن 4 ملايين لتر من الوقود المهرب بواسطة زوارق اصغر حجما، وكانت على وشك تفريغ هذه الشحنة في سفن اكبر سعة خارج منطقة الخليج.

وأشارت القيادة إلى أنه تم اعتقال كافة أفراد الطاقم، بينما كانوا بصدد تجهيز السفينة للخروج من المياه الإقليمية الإيرانية، لكن عبر التحرك السريع والحاسم لزوارق المنطقة الأولى التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري، تم إيقافهم.

عمليات منظمة لتهريب الوقود

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أكدت قيادة القوة البحرية أن هذه السفينة (المحتجزة) متورطة في عمليات منظمة لـ تهريب الوقود؛ وذكرت أن التحقيق لا يزال مستمرا لاستكمال الكشف عن الشبكات المرتبطة بهذا التهريب، كما أن شحنة الوقود المهرّب ستُصادر وفقًا للضوابط القانونية وسيتم البت في أمرها لاحقا.

وشددت القيادة على أن التعامل الصارم مع مهربي الوقود وحماية الموارد الوطنية يأتي ضمن الأولويات الأساسية لبحرية الحرس الثوري؛ وحذرت من أن "أي محاولة للالتفاف على القوانين أو تهريب الوقود من المياه الإقليمية ستواجه برد سريع وحاسم.

