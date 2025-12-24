الأربعاء 24 ديسمبر 2025
خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار ويقصف جنوب لبنان

قصف جنوب لبنان، فيتو
قصف جنوب لبنان، فيتو
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عن أنه شن هجمات على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ما يعد خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

الغارات استهدفت بلدات جنوبي لبنان 

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن الغارات استهدفت بلدات جنوبي لبنان منها زفتا والنميرية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه هاجم مواقع إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في مناطق متفرقة جنوبي لبنان.

إسرائيل وجهت اتهامات للجيش اللبناني بانتماء بعض العسكريين وولائهم لحزب الله

وكانت إسرائيل وجهت اتهامات للجيش اللبناني بانتماء بعض العسكريين وولائهم لحزب الله، وهو ما نفاه الجيش اللبناني وأعلن أنها معلومات مغلوطة ومضللة.

وجاء في بيان قيادة الجيش: نقل أحد المواقع الإلكترونية المعادية معلومات مغلوطة ومضللة بشأن انتماء بعض العسكريين وولائهم.

التشكيك بعقيدة الجيش وأداء عناصره

وأضاف البيان: يهم قيادة الجيش أن تنفي هذه المعلومات نفيًا قاطعًا، وتؤكد أن هذه الأخبار هدفها التشكيك بعقيدة الجيش وأداء عناصره، في حين أن انتماءهم ثابت وراسخ للمؤسسة والوطن.

ودعت قيادة الجيش اللبناني إلى عدم الأخذ بالأخبار التي تهدف إلى التشكيك بدور الجيش في هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية.

مقتل غسان السخني قائد مجموعة "الطراميح" التابعة لسهيل الحسن في لبنان

على الجانب الأخر أفادت تقارير واردة من لبنان، بالعثور على جثة غسان نعسان السخني في منطقة كسروان، بعد أن كان قد اختفى منذ ليلة الأحد الماضي، في حادثة أثارت قلقًا واسعًا بين الأطراف المرتبطة بالشأن السوري واللبناني.

السخني قائد مجموعة "الطراميح" في ريف حماة

وكان السخني قد تولى قيادة مجموعة "الطراميح" في بلدة قمحانة بريف حماة، وهي إحدى المجموعات المسلحة التي كانت تتبع لقوات النمر بقيادة سهيل الحسن، والتي لعبت دورًا بارزًا في العمليات العسكرية والأمنية في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام السوري السابق.

جنوبي لبنان هجمات على مواقع تابعة لحزب الله لبنان وقف اطلاق النار جيش الإحتلال الإسرائيلي

