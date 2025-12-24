شبكة اغتيال منظمة، جريمة قتل سوري في لبنان تفتح باب التساؤلات حول شبكات تصفية عابرة للحدود

18 حجم الخط

أثارت جريمة القتل التي شهدها لبنان وكان منفذها وضحيتها سوريين تساؤلات حول المنفذ وما إذا كان له علاقة بشبكة اغتيال منظمة، وعن علاقة القتيل بالنظام السوري السابق.

⛔ معلومات خطيرة حول جريمة اغتيال غسان النعسان…



تفيد معلومات متقاطعة بأنه تم القبض على قاتل غسان النعسان، المعروف بلقب الطرماح، والفقيد من قرية قمحانة، والذي كان قد قاتل سابقا الى جانب الجيش السوري السابق ضد الارهابيين.



وبحسب المعلومات الواردة، فإن القاتل عميل مأجور يعمل ضمن… pic.twitter.com/p8KAbuHTbR — Syrian Witness شاهد سوري (@WitnessSyria360) December 23, 2025

عميل مأجور يعمل ضمن شبكة يقودها شخص يدعى خالد الأحمد

وحسب ما تم تداوله فإن القتيل يدعى غسان نعسان السخني وكان يترأس مجموعة مسلحة خلال عهد النظام السوري السابق. أما منفذ عملية القتل فيدعى وديع داغر وقيل إنه عميل مأجور يعمل ضمن شبكة يقودها شخص يدعى خالد الاحمد، تنشط بين سوريا ولبنان، وتهدف بشكل إلى تصفية كل من خدم أو قاتل مع الجيش السوري السابق.

الدافع وراء الجريمة

وأكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان أنه تم توقيف داغر، مبينة أنه استدرج الضحية إلى خراج بلدة كفرياسين في منطقة كسروان بتاريخ 22 ديسمبر 2025، حيث أطلق عليه النار من مسدس حربي، ما أدّى إلى مقتله فورا، مشيرة إلى أن الدافع وراء الجريمة هو خلاف مالي بين الطرفين.

العلاقة الشخصية امتدت لتشمل تعاونا سياسيا وميدانيا خلال السنوات الأخيرة

وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع معلومات تتحدث عن علاقة داغر بشخصين هما خالد الأحمد وفادي صقر، وعند البحث يتبين أن الأحمد وصقر ربطهما علاقة عائلية وصداقة قديمة. هذه العلاقة الشخصية امتدت لتشمل تعاونا سياسيا وميدانيا خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت المعلومات أن صقر كان يعمل تحت إشراف الأحمد في بعض الأدوار خلال الحرب السورية، حيث يوصف فادي بأنه "خزمجي" أو منفذ لأوامر خالد في بعض العمليات المرتبطة بالنظام السابق.

أما الأحمد، المعروف بدوره كـ"صندوق أسود" للنظام ومؤسس الدفاع الوطني، كان شخصية ظلية بارزة قبل عزله في 2018.

فادي صقر وخالد الأحمد يحركان مناديبهما لخطف معارضي الجولاني في لبنان.

ومن قام بمحاولة خطف الطرماح غسان النعسان - وعندما عجز عن خطفه قام بقتله - هو شخص علوي اسمه وديع داغر من بلدة سقوبين ريف اللاذقية، وهو شخص نصاب ومنبوذ من أهله ووالديه وكان بأمريكا ثم عاد ليعمل مع فادي صقر… pic.twitter.com/DTBSDyJ8aA — عمر رحمون (@Rahmon83) December 23, 2025

شبكات غدر منظمة لا انتماءات دينية أو مناطقية

وكتب أحد الأشخاص عبر منصة "أكس": "فادي صقر وخالد الأحمد يحركان مناديبهما لخطف معارضي الجولاني في لبنان... ما جرى يؤكد أن الخطر اليوم شبكات غدر منظمة لا انتماءات دينية أو مناطقية... بعد خيانة فادي صقر وخالد الأحمد فيجب الحذر جدا، وعدم إعطاء الثقة بسهولة".

