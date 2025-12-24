الأربعاء 24 ديسمبر 2025
خارج الحدود

صفعة جديدة لترامب، المحكمة العليا الأمريكية ترفض نشر الحرس الوطني في شيكاغو

الحرس الوطني، فيتو
الحرس الوطني، فيتو
رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الثلاثاء، طلب الرئيس دونالد ترامب بالسماح له بنشر الحرس الوطني في شيكاغو لحماية عملاء إدارة الهجرة والجمارك، في ضربة قوية لحملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة.

وقالت المحكمة في أمرها: "في هذه المرحلة التمهيدية، فشلت الحكومة في تحديد مصدر للسلطة يسمح للجيش بتنفيذ القوانين في إلينوي".

كان القرار، الذي صدر رغم معارضة القضاة المحافظين، بمنزلة انتكاسة كبيرة، وبدا، من شبه المؤكد، أنه سيعرّض عمليات نشر الحرس الوطني في مدن أخرى للخطر أيضًا. 
وأمس قالت متحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن الحكم لن يوقف جهود ترامب لإنفاذ قوانين الهجرة، وحماية الموظفين الفيدراليين، و"حماية الشعب الأمريكي".

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، لشبكة CNN: "لقد فعّل الحرس الوطني لحماية ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين، ولضمان عدم قيام مثيري الشغب بتدمير المباني والممتلكات الفيدرالية. ولا يوجد في قرار اليوم ما ينتقص من هذا الهدف الأساس".

قال، محلل شؤون المحكمة العليا في شبكة CNN وأستاذ القانون في جامعة جورج تاون ستيف فلاديك: "هذا رفضٌ قاطعٌ لجهود الرئيس ترامب في استخدام القوات الفيدرالية لدعم جهود إنفاذ قوانين الهجرة، لا سيما في الولايات التي يقودها الديمقراطيون. من الصعب فهم كيف يمكن للإدارة الاستمرار في استخدام هذه الصلاحية الغامضة للعام 1908 لمحاولة نشر قوات الحرس الوطني الفيدرالية".

وصف فلاديك القرار بأنه "أهم هزيمة ألحقتها المحكمة العليا بترامب طوال العام". 
 

