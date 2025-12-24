لليوم الثاني على التوالي.. الحماية المدنية تواصل البحث عن المفقودين أسفل عقار إمبابة المنهار.. ضيق الحارة يمنع المعدات الثقيلة من الدخول.. والهلال الأحمر يشارك في عمليات الإنقاذ

18 حجم الخط

تواصل أجهزة الحماية المدنية، لليوم الثاني على التوالي، أعمال رفع ركام العقار السكني المنهار بشارع الهنيدي بمنطقة إمبابة، والذي انهار بشكل مفاجئ، وهو مكون من 5 طوابق، وسط صعوبات كبيرة تواجه فرق الإنقاذ بسبب ضيق الحارة وعدم تمكن المعدات الثقيلة من الوصول إلى موقع الحادث، ما اضطر القوات للاعتماد على الجهود اليدوية في رفع الأنقاض.

وتشارك فرق من الهلال الأحمر المصري رجال الحماية المدنية في عمليات البحث عن المفقودين أسفل الركام، إلى جانب تقديم الدعم النفسي لأهالي الضحايا والمفقودين المتواجدين بمحيط العقار المنهار، وذلك تحت إشراف قيادات أمنية تتابع سير عمليات الإنقاذ ميدانيًا.

البحث عن مفقودين آخرين

ولا تزال قوات الإنقاذ البري تواصل جهودها للبحث عن ثلاثة مفقودين آخرين، في حادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص ووفاة شخصين حتى الآن، وتشير المعلومات إلى أن من بين الضحايا أسرة كاملة مكونة من سيدة وأطفالها الثلاثة، حيث جرى العثور على جثة أحدهم ويدعى “أدهم”، ويبلغ من العمر 15 عامًا.

مشاهد إنسانية مؤلمة

ورصدت كاميرات الصحافة، أمس، مشاهد مؤثرة أثناء عمليات البحث، حيث سادت حالة من الانهيار بين أهالي منطقة الهنيدي عقب انتشال جثمان سيدة متوفاة من أسفل الأنقاض، وتعالت أصوات الصراخ والبكاء، في ظل استمرار البحث عن مفقودين آخرين لا يزالون تحت الركام.

أقوال شهود العيان

وكشف أحد شهود العيان أن سكان العقار كانوا يعانون منذ فترة من تصدعات واضحة في الجدران والأسقف، وتقدموا بشكاوى سابقة إلى الحي بشأن خطورة حالة العقار، إلا أن الإجراءات لم تُستكمل.

كما أفاد شاهد عيان آخر أن نحو 15 شخصًا كانوا متواجدين داخل العقار وقت الانهيار، وتم انتشال 10 مصابين وجثتين حتى الآن، فيما تتواصل عمليات البحث عن باقي السكان بواسطة رجال الإنقاذ البري.

إخلاء العقارات المجاورة

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أصدرت الجهات المختصة قرارًا بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار، حرصًا على سلامة السكان ومنع وقوع حوادث إضافية، كما جرى فصل المرافق الحيوية من غاز وكهرباء عن المنطقة المحيطة بموقع الانهيار.

تحقيقات النيابة

وأمرت نيابة الجيزة بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لكشف ملابسات وأسباب الانهيار، وفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة لبيان مدى تأثرها، إلى جانب طلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث للاستماع لأقوال شهود العيان وحصر التلفيات.

قرار إزالة سابق

وكشفت التحقيقات الأولية أن العقار المنهار كان قد صدر بحقه قرار إزالة سابق من الجهات المختصة، نظرًا لتهالك حالته الإنشائية، إلا أن القرار لم يتم تنفيذه.

وتواصل قوات الدفاع المدني والحماية المدنية بمحافظة الجيزة رفع ركام العقار والتمشيط الدقيق لموقع الحادث، مع استمرار تأمين المكان بفرض كردون أمني، تحسبًا لوجود ضحايا آخرين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

