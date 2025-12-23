الهلال الأحمر المصري يساند الحماية المدنية في انتشال ضحايا حادث عقار إمبابة

18 حجم الخط

قام الهلال الأحمر المصري بالتحرك السريع إلى موقع حادث انهيار عقار إمبابة، فور تلقي غرفة العمليات المركزية بلاغًًا حول انهيار عقار مكون من خمس طوابق بمنطقة الكيت كات في حي إمبابة بالجيزة، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات وحالات الوفيات.

جهود رجال الحماية المدنية في انتشال المصابين من تحت الأنقاض

وشاركت فرق الاستجابة للطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري، في مساندة جهود رجال الحماية المدنية في انتشال المصابين من تحت الأنقاض، ومساندة رجال الإسعاف في تقديم خدمات الإسعافات الأولية، إضافة إلى تقديم خدمات الدعم النفسي للمتضررين وأسر الضحايا.

شهد حي إمبابة بمحافظة الجيزة حادثًا مأساويًا، حيث انهار عقار سكني بشارع مسجد الهنيدي بمنطقة إمبابة القديمة، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين، جرى نقلهم على الفور إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الجيزة بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع انهيار العقار، يرافقها مسؤولو حي إمبابة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، للتعامل السريع مع تداعيات الواقعة واحتواء الموقف

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن أعمال رفع الأنقاض ما زالت مستمرة حتى الآن، مع تكثيف جهود البحث للتأكد من عدم وجود مصابين آخرين أو عالقين أسفل الركام، مشددًا على أن سلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى.



إخلاء العقارات المجاورة بالكامل

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم إخلاء العقارات المجاورة بالكامل كإجراء احترازي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة السكان، لحين الانتهاء من إجراء فحص إنشائي شامل لتقييم حالة المباني المحيطة بموقع انهيار العقار في إمبابة.

