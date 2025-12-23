الدفاع المدني يحدد أماكن أم وأطفالها الثلاثة تحت أنقاض عقار إمبابة المنهار

18 حجم الخط

حددت قوات الدفاع المدني بإدارة الحماية المدنية في الجيزة أماكن أم وأطفالها الثلاثة المفقودين أسفل ركام عقار إمبابة المنهار تحت إشراف القيادات الأمنية المتواجدة بمكان البحث.

وكشفت التحريات الاولية ان المفقودين هم ليلة اسماعيل ربة منزل ونجلها محمد وطارق وادهم وليلي ٣ سنوات.

وكشف مصدر مطلع، إن حالتى الوفاة اللتان تم انتشالهم هم رفعت عبد الستار أحمد، البالغ من العمر 56 عامًا، وأدهم أشرف محمد، 17 عامًا، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

و اضاف المصدر أن قوات الحماية المدنية حتى الآن من نجحت في استخراج 10 أشخاص من أسفل أنقاض العقار المنهار، بينهم 8 مصابين، وحالتي وفاة، فى وقت تتواصل فيه أعمال التمشيط للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين تحت الركام.

وأوضح المصدر أن المصابين الثمانية جرى التعامل معهم ميدانيًا فور استخراجهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كسور وجروح متفرقة واشتباه ارتجاج بالمخ، نتيجة سقوط أجزاء من العقار عليهم أثناء الانهيار.



وانتقل عدد من القيادات الأمنية تحت اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وبقيادة العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال والعقيد محمد ابو القاسم مفتش مباحث إمبابة والمنيرة الغربية والمقدم محمد طارق رئيس مباحث امبابة للإشراف على عمليات الإنقاذ وتنسيق الجهود بين الحماية المدنية والإسعاف والأجهزة المحلية.



وعلى جانب آخر قامت قوات الأمن بفرض طوق أمني حول الموقع لضمان سلامة المواطنين وتسهيل حركة معدات الإنقاذ، كما تم إخلاء العقارات المجاورة مؤقتًا وفصل المرافق (الغاز والكهرباء) لضمان عدم حدوث مضاعفات.

و جاري إزالة الأنقاض للبحث عن الضحايا من تحت الركام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.