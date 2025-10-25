مؤتمر حميات الفيوم يوصي بتوفير مصل التيتانوس وإنشاء عيادة المسافر بكل المحافظات

قالت الدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة بالسكان بالفيوم، إن مؤتمر أمراض الحميات الذي عقدته مستشفي حميات الفيوم، اختتم أعماله بعد مناقشة 12 بحثا عن امراض الحميات كان أبرزها الجديد في تشخيص وعلاج الالتهاب السحائي والتيتانوس والإيدز.

توصيات المؤتمر الثاني لأمراض الحميات والأمراض المعدية

واضافت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن المؤتمر خرج بعدة توصيات اهمها، المطالبة بانشاء عيادة المسافر في كل محافظات مصر للحد من انتشار الاوبئة القادمة من الدول الاخري، ونشر الوعي بكيفية التعايش مع مرضي الايدز لبحث روح الامل لديهم، بعد أن تمكنت الأدوية الجديدة من تثبيط المرض داخل الجسم، وتطعيم كبار السن والمزارعين ضد مرض التيتانوس، ومطالبة الدولة بتوفيره، وتنشيط برامج مكافحة العدوي في المستشفيات العامة والخاصة والمركزية ووحدات الرعاية الاساسية، ومطالبة الدولة بالاهتمام بتخصص الأمراض المعدية لانه متداخل مع كل التخصصات ويعتبر من عناصر الأمن القومي الصحي.

يذكر أن المؤتمر العلمي الثاني لامراض الحميات والأمراض المعدية اقيم علي مدار يومين بأحد الفنادق علي ضفاف بحيرة قارون.

