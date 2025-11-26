"دمج السينما الخضراء والفيوم كموقع تصوير مفتوح" ندوة بمهرجان أفلام البيئة

18 حجم الخط

شهد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، ندوة حول "دمج السينما الخضراء والفيوم كموقع تصوير مفتوح"، التي عقدت بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، ضمن فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الثاني لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، المقام خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري على أرض المحافظة، والذي يأتي تحت شعار "العدالة المناخية والنوع الاجتماعي".

فنانون حاضروا في الندوة

وحاضر في الندوة، الفنان المصري صبري فواز، والفنان السوري روش عبدالفتاح صانع أفلام، مدير مهرجان روتردام الهولندي للأفلام القصيرة، والدكتور خالد النوبي المدير التنفيذي للجمعية المصرية لحماية الطبيعة، وشارك في إدارة الحوار بالندوة، المهندس محمد عليوة مدير مشروع "إيكو إيجيبت" للسياحة البيئية.

دور السينما في تشكيل وجدان المجتمع

وقال نائب محافظ الفيوم، إن السينما المصرية تشكل وجدان الأفراد والمجتمعات، وتعتبر الأفلام السينمائية بجانب الدراما التليفزيونية المرآة المعبرة عن الواقع المجتمعي وما يدور في البيئة في كثير من الأحيان، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تجاوز كافة التحديات بمختلف القطاعات ومنها قطاع البيئة، لافتًا إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال لقائه الأخير بكلية الشرطة على أهمية تناول كافة القضايا المجتمعية والعمل على تجاوز تحدياتها.

دمج السينما بالبيئة

وأشار نائب المحافظ، إلى أهمية دمج السينما بالبيئة، والعمل على إنتاج أفلام تدعو للتوعية بأهمية الحفاظ عليها والحد من الإضرار بها، مؤكدًا على أهمية دور صناع السينما وشركات الإنتاج في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وأهمية التوجه إلى التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج الفني والسينمائي، مما يسهم في الحد من تلوث البيئة والحفاظ على الطبيعة الخلابة لإقليم الفيوم، لافتًا إلى إمكانية بحث ودراسة إبرام بروتوكول بين المحافظة، ووزارتي البيئة والسياحة، وصناع السينما، بشأن التوعية بالمحافظة على البيئة ونقل الواقع المجتمعي من خلال الأفلام السينمائية.

أهداف مهرجان الفيوم

وأوضح نائب محافظ الفيوم، أن مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الثاني لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، يهدف لتطوير البيئة الثقافية ووضع المحافظة على خريطة الإنتاج الثقافي السينمائي التي تهتم بالبيئة والفنون المعاصرة، لافتًا إلى أنه يتزامن مع المهرجان انطلاق فعاليات مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية في دورته الثانية عشرة، مشيرًا إلى أن المحافظة تخطو خطوات غير مسبوقة في مجال سينما البيئة والفنون المعاصرة.

البيئة في الإنتاج السينمائي

وتناولت الندوة، البيئة في الإنتاج السينمائي، وآليات المحافظة على الطبيعة، وأسباب قلة الأفلام التي تتناول قضايا البيئة، والسينما والقضايا البيئية المستدامة، وصناعة السينما والسياحة الخضراء، ومعالجة التحديات البيئية في الأعمال السينمائية، والتوعية بأهمية المحافظة على البيئة في الأفلام السينمائية، وآليات تسليط الضوء على التغيرات المناخية وأثرها في تحول الأنواع الإبداعية الفنية، والتنوع البيولوجي والممارسات السلبية الخاطئة في التعامل مع البيئة، والآثار السلبية للعشوائية والفردية في الأعمال الدرامية، والمنظور الدولي لمناقشة القضايا البيئية في الأعمال السينمائية.

كما تناولت الندوة آليات استدامة الإنتاج السينمائي المهتم بالبيئة، وأهم التأثيرات التي تحدثها السينما على البيئة خاصة بقطاع المحميات، ودور الحكومة في تشجيع وتحفيز الأعمال السينمائية المهتمة بالحفاظ على البيئة.

