تامر المهدي: فخورون فى المصرية للاتصالات بدعم مبادرة Digitopia ونواصل تمكين الابتكار لتعزيز الاقتصاد المعرفي

أعرب المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، عن بالغ اعتزازه بمشاركة الشركة كأحد الداعمين لمسابقة Digitopia، إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تمكين الشباب، ودعم الابتكار، وتعزيز الاقتصاد المعرفي.

وأكد أن هذه المبادرة تعكس الرؤية الطموحة للوزارة بقيادة معالي الوزير في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتميز التكنولوجي.

حلول قابلة للتطبيق

وأوضح المهدي، خلال كلمته في حفل ختام النسخة الأولى من المسابقة، أن مشاركة المصرية للاتصالات تأتي في إطار دعمها للجهود الوطنية الهادفة إلى اكتشاف ورعاية المواهب الشابة في قطاع التكنولوجيا.

وأضاف أن تعاون الشركة مع مبادرة Digitopia يتم عبر برنامجها الابتكاري WE INNOVATE، بهدف الإسهام في تعزيز الأثر الإيجابي للمسابقة وفتح آفاق أوسع أمام الشباب لتحويل أفكارهم إلى حلول واقعية تعود بالنفع على المجتمع.

تحويل الابتكارات لمشروعات ناجحة

وأشار إلى أن برنامج WE INNOVATE سيعمل على تقديم الدعم سته فرق متميزة من المشاركين، تمكينًا لهم من تطوير ابتكاراتهم وتحويلها إلى مشروعات فعّالة. كما شدّد على أن دعم المصرية للاتصالات يأتي استكمالًا لجهود الوزارة، مؤكدًا التزام الشركة بمواصلة العمل تحت توجيهات الوزارة للمساهمة في تنمية الكفاءات الرقمية ودفع مسيرة الابتكار في مصر.

